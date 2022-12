La Asociación Nacional de Fiscales reiteró el llamado al Gobierno a reconsiderar el reajuste al sector público, por lo que se reunirán para analizar posibles medidas en caso de que el Ejecutivo no responda. En el Colegio Médico se sumaron a las críticas, insistiendo que no considerar a las rentas altas en el reajuste de 12% es una medida errada, y no descartaron un posible paro.