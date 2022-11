La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, aseguró que el oficialismo está preocupado por las conductas “anti institucionales” y “desestabilizadoras” que ha mostrado ambas colectividades en la Cámara de Diputadas y Diputados. Parlamentarios de dichas bancadas invitaron a los partidos oficialistas a no generalizar ni tener doble estándar en el repudio a la violencia.

Posterior a la reunión por el “acuerdo transversal de seguridad” que se llevó a cabo en La Moneda, los ministros del comité político recibieron a los partidos oficialistas para el comité ampliado.

En la instancia se conversó sobre el descongelamiento de las tarifas de transporte público, las prioridades en materia de seguridad y, sobre una preocupación que comparten las dos coaliciones de Gobierno.

Su vocera, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, aseguró que les inquieta el clima que se está generando -artificialmente- por algunos diputados del Partido Republicano y del Partido de la Gente. Además, pidió que los representantes de dichos partidos dejen que las instituciones funcionen.

“Se está polarizando el ambiente, se está buscando desestabilizar a la mesa presidida por el diputado Vlado Mirosevic. También se está censurando a los presidentes y presidentas de comisiones. El buen funcionamiento de la Cámara y de nuestro sistema legislativo no puede estar entregado a los vaivenes ni a los temperamentos de los parlamentarios”, dijo la vocera.

Partido Republicano afirma que ataques provienen del PC

La respuesta que recibió de parte del Partido Republicano no fue menor.

El diputado Luis Fernando Sánchez dijo que le parece llamativo que a ellos los apunten como “desestabilizadores” cuando ha sido el Partido Comunista el que ha agredido directamente a su bancada.

“Me extraña que tenga tanta confusión, que traten de tildar de violencia el no estar de acuerdo con sus posiciones, el no estar de acuerdo con este consenso progre. Pero no les parece violencia que llegue una turba de diputados de izquierda, básicamente a amenazarnos”, manifestó el parlamentario.

PDG pidió no encasillar a toda la bancada

Por su parte, el diputado del PDG, Rubén Oyarzo pidió que no se encasille a toda la bancada, ya que la decisión de censura de comisiones en la Cámara no fue tomada por todos los parlamentarios del comité.

“Quienes la promueven o apoyan lo hacen a título personal, no como decisión colectiva del Partido de la Gente. El ánimo que inspira a la bancada del PDG es de colaboración y trabajamos por sacar adelante los temas importantes que preocupan a la gente y no a los políticos”, expresó el Diputado.

Los partidos oficialistas también criticaron lo que sucedió con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). De hecho, dijeron que la situación es de suma gravedad y esperan que se aprueben los presupuestos de las organizaciones destinadas a la memoria.