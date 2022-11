El fin de la Oficina de la Primera Dama en Chile ya se comenzó a gestar de la mano de su última inquilina, Irina Karamanos, y el plan de desmantelamiento captó la atención del periódico estadounidense The Washington Post.

Las razones detrás de la decisión son conocidas hace meses en nuestro país, ya que en campaña la misma cientista social había dejado claro que no le acomodaba la idea del rol, uno que terminó aceptando pero con el compromiso de reformularlo para, finalmente, eliminarlo.

Así es como el Post le explicó a sus lectores que Karamanos, de 33 años, “no pensaba ser el tipo de persona que suspendería sus planes por un hombre” y que si aceptaba el rol “sería un trabajo exigente y a tiempo completo, sin sueldo”.

“De ahora en adelante todo lo que haga quedará segundo. La primera cosa que todos sabrán de mí fue que fui la pareja del Presidente”, se lee en la nota del diario.

Sumado a eso, se destacó lo “fuera de lugar” que a veces se sintió trabajando en La Moneda, en una oficina palaciega, con candelabro y cortinas de terciopelo.

Otro de los puntos de su vida diaria reportados en el artículo fue cómo Karamanos prefería caminar para llegar a La Moneda, “mezclándose con otros treintañeros que iban al trabajo”.

A diferencia de Estados Unidos, donde las primeras damas tienen una alta exposición y pasan a la fama y a la historia, The Washington Post cree que existen razones para que este paso se haya dado justamente en Chile, donde la expresidenta Michelle Bachelet lo adecuó a su situación y visión.

Lo que sí, se hizo la diferencia con el plan de Karamanos, que quiere que eso ahora sea “la norma y no la excepción”.

“La pareja del Presidente se escoge para ser pareja, no para liderar fundaciones”, zanjó en una reunión con representantes de estas mismas, según reportó el diario.

Karamanos y el fin institucional de la Primera Dama

Quien sea que asuma como Primera Dama en Chile, o la Coordinación Sociocultural de La Moneda como es hoy, acompaña a quien gobierna al dirigir las fundaciones Prodemu, Integra, Chilenter, Artesanías de Chile, Tiempos Nuevos (el MIM) y las Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI), que tocaron para el inicio y cierre de la Convención y más recientemente con Björk en el Primavera Sound.

Bajo el plan de salida, Integra, Tiempos Nuevos y Chilecenter pasarán al Ministerio de Educación.

En tanto, Prodemu quedará en manos del Ministerio de la Mujer y Artesanías de Chile junto a la FOJI pasarán al Ministerio de las Culturas.

Cuando eso se materialice serán los jefes de cartera los encargados de designar a los nuevos titulares de los directorios.

“Trabajamos en etapas desde un comienzo, escuchamos buscando fortalecer la misión de cada una de las fundaciones e hicimos varias modificaciones y mejoras internas tanto a nivel de condiciones laborales, de mejoras en la planificación (…) y muchos procesos de participación”, comentó Karamanos el 4 de octubre, desde La Moneda, cuando dio a conocer la determinación.

En la instancia, de todos modos, agradeció el trabajo hecho hasta el momento por antiguas primeras damas, resaltando que eso resultó en proyectos de relevancia pública y social.

“Hoy aseguramos la continuidad de todo eso, fortaleciendo a todas las fundaciones y vinculándolas de manera estrecha con los ministerios sectoriales”, indicó.

El presidente Gabriel Boric celebró la medida y afirmó que esta “responde a una innovación institucional, reflejo del compromiso con la probidad y nuevas formas de hacer política”.

Comienza así un nuevo capítulo en la historia del Palacio de La Moneda. Aunque de momento se vive un periodo de transición y de escucha, el pie está en el acelerador para que el rol se extinga y, con ello, la cientista retome su vida profesional.

Aunque se espera que deje definitivamente de acompañar al Presidente en eventos y se reste oficialmente de viajes o encuentros, el 2 de noviembre se le vio en la celebración de los 275 años del correo en Chile. Antes de eso también estuvo en la conmemoración de los 100 años de la llegada de Gabriela Mistral a México.

Según The Washington Post, en la mente de Karamanos ronda la posibilidad de regresar a la investigación, enfocada en educación, aunque no sabe cómo luciría eso después de tener un “trabajo que no buscó, uno que no cree que debiese existir”, escribió el periódico.