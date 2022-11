En suspenso se mantiene la definición del candidato de La Moneda para Fiscal Nacional, en medio de las críticas desde el Senado, luego de la bajada de uno de los integrantes de la quina enviada por la Corte Suprema al presidente Gabriel Boric.

Pese a que el pasado domingo el Mandatario aseguró que iba a definir su carta para el Ministerio Público antes de partir a la Cumbre de la APEC en Tailandia, aún el Gobierno no confirma el nombre del elegido.

Esto último, en medio de la controversia que provocó la renuncia del abogado Rodrigo Ríos. De esta forma, La Moneda debería designar a su elegido entre José Morales, Ángel Valencia, Marta Herrera y Carlos Palma.

Suprema rechaza “descalificaciones” a candidatos a Fiscal Nacional

No obstante, dos de los postulantes que quedaron en el camino, Esteban Celis y Karinna Fernández, pidieron a la Corte Suprema definir el último cupo, algo que fue desestimado por la vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco.

“Mientras eso no se produzca porque no hay una renuncia formal, nosotros no tenemos ninguna facultad, ni para completar quinas, ni hacer ninguna acción. No hay un protocolo relacionado con renuncias o inhabilidades”, enfatizó.

Asimismo, Vivanco aseguró que el Mandatario debe elegir al mejor candidato para ser fiscal nacional, reiterando su rechazo a las “descalificaciones” en este proceso, por las notas de prensa donde se han sacado a flote las polémicas de los candidatos.

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, criticó esta “guerra sucia”, asegurando que ha empañado el proceso.

Senadores critican proceso para elegir a nuevo Fiscal Nacional

El gobierno, en paralelo, continúa sondeando entre los senadores el nombre que finalmente presentará como candidato, debido a que como no tiene mayoría oficialista en la Cámara Alta, deberá negociar antes de oficializar su propuesta.

Recordemos que el Ejecutivo necesita el apoyo de dos tercios de sus miembros en ejercicio, para que el candidato elegido pueda convertirse en el reemplazante de Jorge Abbott.

Pero además, está corriendo contra el tiempo, ya que debe oficializar su candidato antes del 21 de noviembre, coincidiendo con el retorno de Boric desde su gira por Asia.

En el Senado, en tanto, se mostraron críticos con el proceso, cuestionando incluso la selección que hizo la Corte Suprema, tal como lo señaló el DC, Iván Flores.

“No conozco a ninguno, he visto sus currículums, y se van tambaleándose, se empiezan a zarandear, y eso significa que la Corte Suprema no fue muy detallista a la hora de revisar la terna”, apuntó.

“Yo creo que hay que hacer la cosa mejor, porque lo que espera Chile del Ministerio Público es mucho más de lo que ha hecho (…) La gente está chata, estamos chatos de la puerta giratoria, estamos chatos de que en algunos casos seamos demasiado garantistas”, fustigó.

Senador Rojo acusa “jugarreta” del Gobierno

Mientras, el senador Rojo Edwards acusó una “jugarreta” del Gobierno, luego que trascendiera la intención de nominar a Marta Herrera, pese a no contar con los apoyos necesarios, con el propósito de obligar a la Corte Suprema a elaborar una nueva quina de candidatos.

“El gobierno sabe perfectamente que Marta Herrera simplemente no tiene los votos para ser elegida. Si es que el Gobierno la elige a ella, la estaría nominado para que se rechace, probablemente en la esperanza de que se cambie la quina para incorporar personas que ellos consideran más cercanas al Frente Amplio”, acusó.

“Llamo al presidente Boric a dejar ese tipo de jugarretas y no tratar de provocar al Senado con nominaciones que sabe que independiente del sector político, no tienen ninguna posibilidad de ser electas”, agregó.

Más conciliador, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, pidió esperar a que La Moneda defina su candidato a Fiscal Nacional.

“Cada institución tiene un momento para pronunciarse en un nombramiento tan importante como es el de Fiscal Nacional. Una vez que el Presidente realice la propuesta, será el tiempo en que el Senado se pronuncie, por tanto, creo que no hay que adelantar los tiempos, ni menos interferir en las decisiones que estos tres poderes del Estado cumplen en el proceso de nombramiento”, indicó.

“La hora del Senado será una vez que el presidente realice la propuesta respectiva”, cerró.