Desde la DC, el diputado y jefe de bancada, Eric Aedo, sentenció que si el Partido Comunista no entrega un pronunciamiento oficial tomando distancia de las querellas contra Sergio Micco, no darán sus votos para que Karol Cariola se convierta en la nueva presidenta de la Cámara. Pese a todo, los parlamentarios del PC votaron en bloque en contra del proyecto de resolución en apoyo al exdirector del INDH, en medio de críticas de la UDI.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de resolución impulsado por la UDI a favor del exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, en medio de tensiones por la postulación de Cariola a la presidencia de la corporación.

Se trata de una iniciativa que busca presionar al PC y al resto del oficialismo para apoyar la figura de exdirector del INDH, que enfrenta una querella por encubrimiento de abusos durante el estallido social.

El proyecto ha tensionado la Cámara de Diputados, debido a que forma parte de las condiciones de la DC para ratificar el acuerdo administrativo que le daba la próxima presidencia de la corporación a Karol Cariola (PC).

Finalmente, por 78 votos a favor, 39 en contra y 18 abstenciones, la Sala aprobó el proyecto de resolución.

Entre quienes votaron en contra, además de los parlamentarios de Apruebo Dignidad, se contaron algunos diputados del Partido Socialista y del PPD.

DC insiste en condicionar apoyo a Cariola

Al respecto, el diputado y jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, insistió este miércoles que “nosotros hemos hablado con mucha claridad, estamos esperando una opinión oficial del Partido Comunista tomando distancia de esas querellas y de los dichos de esos parlamentarios”.

“Si esa opinión oficial no llega, vuelvo a reiterar que nosotros, la bancada de la Democracia Cristiana no va a poner la disponibilidad de sus ocho votos para que una militante del Partido Comunista, presida la Cámara”, sentenció.

“La decisión se mantiene incólume”, añadió Aedo. “La votación se va a realizar el lunes a las 5 de la tarde y por tanto, en esta semana y media está todo pasando en esta Cámara”, agregó, dando luces de los plazos que manejan para tomar una decisión.

No obstante, explicó que más allá de esta votación, lo importante es el pronunciamiento oficial que le solicitaron al Partido Comunista sobre las querellas contra Micco.

“Si eso no llega, y no satisface a la bancada, obviamente nuestros votos no están para Karol Cariola para presidenta de la Cámara de Diputados”, sentenció.

UDI criticó a Cariola por votar contra proyecto en apoyo a Micco

Mientras, el diputado de la UDI, Cristián Labbé, apuntó precisamente sus críticas a Cariola, quien votó en contra de la resolución.

“La extrema izquierda va a tener que dar una muy buena explicación de por qué se negaron a apoyar la gestión del ex director del instituto. Y esa explicación tiene que partir por la diputada Karol Cariola, quien pese a desmarcarse de la injusta e infundada querella que se presentó en contra del señor Micco, inexplicablemente decidió votar en contra de la resolución”, dijo.

A su vez, su par gremialista, Juan Antonio Coloma, insistió en sus cuestionamientos al Partido Comunista y al Frente Amplio, acusándolos de avalar las acusaciones contra Micco.

“El Partido Comunista y el Frente Amplio tuvo en sus manos una enorme oportunidad de refutar las denuncias del ex director del INDH y de manifestarle su respaldo a la compleja y difícil tarea que tuvo que enfrentar, especialmente debido a las violentas manifestaciones que se registraron en nuestro país”, aseguró.

“Sin embargo, prefirieron reconocer, de manera implícita, que todo lo que ha relatado y denunciado el señor Micco es absolutamente verdadero, y que efectivamente quisieron presionar e intervenir en un organismo que tiene autonomía”, acusó.