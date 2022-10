El presidente Gabriel Boric dio un discurso la noche de este miércoles en la reunión anual de la Sofofa, donde realizó una autocrítica al actuar “de su sector” durante el desarrollo de la Convención Constitucional.

Durante su discurso, Boric tuvo palabras para destacar los últimos años de Chile e hizo un llamado al diálogo, donde criticó que “su sector” se encerró en su trinchera durante el último proceso constituyente.

“No se trata ni de decir que estuvo todo mal, no solo que está todo bien, tenemos que buscar el ancho camino del medio, que nos permita reconocer nuestros desafíos pendientes y trabajar en conjunto para superarlos, si cada uno se encierra en sus trincheras, como lo hizo de alguna manera el sector del que provengo tras el plebiscito de entrada, donde el 80% de los chilenos decidieron cambiar la Constitución, y fue el espíritu que primó durante el proceso de redacción de la propuesta que fue rechazada, nos vamos a equivocar”, comentó.

En la misma línea, hizo un llamado a que los sectores que se sienten ganadores tras el plebiscito de salida, donde se rechazó la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional,

“Si hoy el sector político que se atribuye el rechazo, en particular la derecha, cree que en los últimos 3 años no pasó nada y que por lo tanto no vale la pena tener un proceso constituyente, no vale la pena enfrentar las desigualdades que tenemos como país, no tenemos que hacer un cambio estructural en pensiones que no da más, también vamos a estar cometiendo un error como país, como sociedad”, sostuvo.

“No cometamos los mismos errores para tratar de castigar al adversario político”, añadió.