El presidente Gabriel Boric durante su participación la noche de este miércoles en el encuentro anual de la Sofofa, tuvo palabras respecto del empresariado, donde destacó el trabajo que han hecho para enfrentar las malas prácticas.

En un marco de respeto y más tranquilo respecto a la reunión que mantuvo el mandatario la semana pasada con Conapyme, incluso Boric valoró a Richard Von Appen, presidente de la Sofofa, sobre cómo han enfrentado las malas prácticas de algunas empresas.

“Yo quiero que sepan que valoro profundamente la experiencia que Richard nos relató acerca de cómo el sector empresarial busca hacer frente a las malas prácticas que ha habido en algunas empresas. Es tan injusto cuando a todos los meten en un mismo saco, cuando en el caso de la colusión de los pollos, las farmacias o el papel higiénico se dice que todos los empresarios son tal cosa”, sostuvo el jefe de Estado.

“Por eso es importante actuar con firmeza, por eso es importante que la política, por ejemplo, en los casos de corrupción actúe con firmeza. No todos son iguales y la mayoría, no me cabe ninguna duda, de los empresarios en Chile son gente honesta, trabajadora y que quiere lo mejora para su país”, añadió en la Sofofa.

En la misma línea, Boric reconoció diferencias con el gremio empresarial, pero celebró el tono de Von Appen y que siempre han tenido espacios para discutir de forma respetuosa.

“Personalmente tengo diferencias y discrepo con algunas de las cosas que usted Richard puede haber planteado, pero no me preocupa, sino que lo celebro porque el tono y la disposición con la que siempre me he encontrado con el presidente de la Sofofa hace que podamos reunirnos y discutir estas diferencias en un marco respetuoso”, afirmó.

Sobre la situación económica, Boric reconoció problemas de productividad, pero que en La Moneda vana tener las puertas abiertas para buscar soluciones.

“Tenemos problemas de estancamiento en la productividad y si tenemos esos diagnósticos compartidos, cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo para sacarlos adelante. acá en este gobierno, y esto lo digo con mucha responsabilidad, van a tener las puertas abiertas para poder buscar esas mejores soluciones”, añadió.

Por último, declaró que respecto al TPP-11 están esperando el resultado de las side-letters, pero que “no hay” Es tan injusto cuando a todos los meten en un mismo saco, cuando en el caso de la colusión de los pollos, las farmacias o el papel higiénico se dice que todos los empresarios son tal cosa”, sostuvo el jefe de Estado.

un ánimo dilatorio de mala fe, sino que esto va a ser ratificado prontamente”.