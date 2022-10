Durante la jornada, un grupo de diputadas y diputados de distintos partidos políticos presentaron un proyecto de resolución para solicitar al Presidente de la República, Gabriel Boric, poner urgencia a la creación de una Subsecretaría de Salud Mental.

La propuesta surge debido a la crisis de salud mental existente en la sociedad chilena. Sumado a eso, los parlamentarios acusan la concentración de los recursos en la región Metropolitana para los tratamientos psiquiátricos.

Respecto a eso, la diputada independiente de la bancada del PPD, Marta González, se refirió al alto porcentaje de chilenos con enfermedades psiquiátricas sin tratamiento debido a los altos costos.

“El 80% de los chilenos tiene alguna enfermedad psiquiátrica que no está siendo diagnosticada ni tratada. Hoy día la mayor cantidad de la población no puede acceder a tratamientos a tiempo. Hoy vemos que el costo de la salud mental para un psiquiatra o psicólogo bordea los 60 mil pesos por sesión, cosa que los chilenos no pueden pagar”.

En contraposición, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, Luis Castillo, señaló no justiciar la creación de una Subsecretaría. Por el contrario, el exsubsecretario de Salud solicita entregar mayor apoyo al Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud.

“El Ministerio de Salud tiene un Departamento de Salud Mental donde trabaja un grupo integral de profesionales de la salud (…) Creo que es allí donde se deben concentrar todos los esfuerzos bajo esta perspectiva no se justifica crear subsecretaría alguna”, comentó.

Por su parte, el académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, Álvaro Vergés, subrayó la importancia de pensar en un nuevo Plan Nacional de la Salud Mental.

“Tenemos que empezar a pensar en un nuevo Plan Nacional de salud mental ya que el actual termina en 2025. El nuevo plan hay que pensarlo con mucha participación de la comunidad en la toma de decisiones, con un foco de la salud mental puesto en todas las políticas públicas y con un enfoque de equidad y derechos humanos muy profundo”, finalizó.

Finalmente, los parlamentarios solicitaron al Gobierno implementar que las mejoras en salud mental se vean reflejadas en el presupuesto que se dispone para ella.