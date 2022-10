Al menos cinco exconvencionales se mantuvieron vinculados a causas judiciales en trámite, pese a que tanto la actual legislación, como el propio reglamento interno del órgano constitucional, se los prohibía.

Así quedó al descubierto tras un reportaje de Canal 13, donde se investigó a los 60 abogados y seis egresados de Derecho que integraron la Convención.

De acuerdo a los antecedentes recopilados, al menos cinco de ellos siguieron patrocinando demandas en paralelo a la redacción de la nueva Constitución.

Se trató de Francisca Arauna, Fuad Chahín, Rodrigo Logan, Nicolás Núñez y Manuela Royo.

Recordemos que según señala la Constitución, los convencionales se rigen por bajo el mismo estatuto que aplica para los diputados.

Y según el artículo 60 de la actual Carta Magna, “cesará en su cargo el diputado o senador que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio”.

Pero además, en el Reglamento de Ética y Convivencia de la Convención, se señala explícitamente que es una “infracción tener un trabajo remunerado adicional al de convencional constituyente, con excepción de labores docentes hasta por ocho horas semanales”.

Cinco exconstituyentes patrocinaron causas judiciales durante la Convención

En el caso de Francisca Arauna, por ejemplo, aparece vinculada al arbitraje de un terreno en el Maule, donde tenía patrocinio, es decir, tenía encomendada la defensa de los derechos de un tercero en un juicio.

Fuad Chahín, por otro lado, apareció como abogado patrocinante en una causa contra una empresa frutera en San Fernando, indica el reportaje.

Mientras, que para Rodrigo Logan su caso es más emblemático, debido a que precisamente presentó sin éxito un recurso de protección para tener un trabajo remunerado adicional al de constituyente.

Pese al rechazo de la acción judicial, igualmente patrocinó sendas causas por el no pago de un predio y la toma de un departamento en San Joaquín, respectivamente.

Nicolás Núñez, en tanto, quien se hizo conocido por votar desde la ducha, aparece como patrocinante donde un cliente intentaba recuperar una casa de manos de arrendatarios morosos. Esto, un mes después de iniciado el trabajo de la Convención.

Por último, Manuela Royo también fue patrocinante de una causa de Derechos Humanos, por un joven de 17 años que habría sido golpeado por Carabineros durante un control de identidad.

Las explicaciones de los exconvencionales

Consultados al respecto, si bien los exconvencionales reconocieron los patrocinios, la mayoría apuntó a una “interpretación” del reglamento, donde, pese a todo, a estas alturas no podrían recibir el castigo previsto para la eventual infracción: abandonar sus cargos.

Francisca Arauna, por ejemplo, reconoció el error, pese a explicar que se trató de una causa que había sido fue archivada, pero que se activó en enero de 2022.

“Yo tengo muy claro que la prohibición era tener causas a tu nombre, ser representantes en el mandato. Esta fue una negligencia, haber pensado que esta causa estaba terminada”, admitió a Canal 13.

Caso distinto es el exconvencional de la DC, Fuad Chahín, quien se defendió apuntando a que delegó el poder de la causa y que no tuvo alguna actuación judicial, añadiendo que fue “pro bono”, es decir, gratuito.

“Una persona que tuvo un accidente y que no le quieren pagar una factura, ¿ah? ¿Por qué lo voy a dejar en la indefensión?”, argumentó.

Desde el gobierno anterior, que estuvo a cargo del proceso constituyente, el exsubsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Máximo Pavéz, apuntó sus críticas a Contraloría y a la propia Convención.

"Si algún convencional incumplió la normativa respecto a la prohibición de desarrollar otras actividades, de eso no había control alguno, porque la Contraloría no quiso controlar y porque la Convención se erigió a sí misma como un órgano completamente autónomo, cosa que a nuestro parecer, no corresponde", sentenció.