Después de casi 4 años de tramitación en el Congreso, la Cámara del Senado aprobó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11, o CPTPP, sin embargo, aún quedan dudas respecto a las acciones que pueda tomar el Gobierno respecto a la promulgación del acuerdo internacional.

Vale recordar que desde La Moneda, ya habían anunciado su posición contraria al acuerdo comercial, junto con estar a la espera de lo que puedan contestar los otros países miembros, respecto a las side letters o cartas bilaterales.

¿Qué es el TPP-11?

El CPTPP o TPP-11 es un tratado de integración económica plurilateral entre 11 países de la región del Asia Pacífico: Australia, Brunei, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Chile.

Este acuerdo derivó de otro previo, en el que también estaba Estados Unidos, nación que se restó de ser parte, luego de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, en el 2016.

En concreto, el TPP-11 busca disminuir una serie de barreras arancelarias entre los países miembros, lo que se traduce en un mercado de casi 500 millones de personas, y que representa el 13% del PIB mundial.

En ese mismo sentido, se trata de uno de los tratados de libre comercio más grandes del mundo, luego del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, el Acuerdo Único Europeo Market, y la Asociación Económica Integral Regional (Asia-Oceanía).

¿En qué etapa está el TPP-11 en Chile?

En marzo del 2018, en una ceremonia en Santiago, los 11 miembros del TPP-11 firmaron el documento, a la espera de la ratificación de cada uno de ellos. Esta acción fue realizada por todos los integrantes, excepto por Brunei y Chile, al menos, hasta la tarde de este 11 de octubre.

En nuestro país, el tratado fue visado por la Cámara de Diputados en el 2019 y pasó al segundo Trámite Constitucional en el Senado, quienes lo aprobaron este martes, por con 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención.

¿Qué falta para la ratificación del TPP-11 por parte de Chile?

No es un secreto que el Gobierno, en conjunto con partidos oficialistas, no está de acuerdo con el TPP-11, incluso, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, afirmó que en un momento se estudió la idea de retirar el acuerdo de la discusión en el parlamento, algo que finalmente no sucedió.

En ese sentido, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, comentó que el Ejecutivo no hará el depósito final del TPP-11, hasta que no tengan respuesta de todos los países del tratado por la estrategia de las side letters.

¿Qué son las side letters?

Las side letters son “acuerdos bilaterales entre países signatarios de un acuerdo plurilateral, en que se acuerdan ciertas normas específicas entre dichos países”.

Esto quiere decir que entre países de bloque, de común acuerdo, se pueden tomar ciertas determinaciones sobre las normas del TPP-11. Ejemplo de esto son interpretarlas de cierto modo, adecuarlas o hasta dejarlas sin efecto.