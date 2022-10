Diputados UDI llamaron al Gobierno a agotar todas las instancias para comunicar a adultos mayores beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que aún no cobran o postulan al aporte económico. "Si no adoptan ninguna medida concreta para solucionar este problema, no descartamos ninguna herramienta constitucional" sostuvieron los parlamentarios.