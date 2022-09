La gira que tendrá el presidente será por el 77 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Su cronograma estará marcado por reuniones bilaterales para abordar el escenario económico mundial y también con una conmemoración del 50° aniversario del discurso del ex presidente Salvador Allende.

El presidente Gabriel Boric viajará a Nueva York para participar en el 77 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante su estadía tendrá reuniones con otras autoridades para fortalecer el posicionamiento de Chile a nivel internacional.

Dentro de su agenda está reunirse con los presidentes de Francia y del Gobierno Español, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern y el canciller de Alemania, Olaf Scholz.

Su cronograma partirá con una recepción ofrecida por Joseph Biden, presidente de Estados Unidos. Esto para dar honores a los jefes de cada delegación.

Luego contará con su participación e intervención en la Asamblea. También tendrá reuniones bilaterales para abordar el escenario económico mundial y sesiones de trabajo con empresarios y empresarias.

Parte de estos encuentros será con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann y con el presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass.

Discurso a Salvador Allende

Históricamente, se conmemorará el 50° aniversario del discurso del ex presidente Salvador Allende. Participará también en esta actividad la delegación nacional.

Otros encuentros que tendrá Boric será para ver el seguimiento al evento de la COP 26 y en el foro “The New Chilean Politics and its Regional Implications” del programa de Líderes Mundiales de la Universidad de Columbia.

Por su parte, el miércoles a las 9:30 Irina Karamanos, participará en el foro “Los procesos de transformación en política institucional – Latinoamérica y más allá”, organizado por The New School.

La gira del Presidente durará hasta el viernes 23 de septiembre y su retorno a Chile está programado a las 21:00.