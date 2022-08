“Los diseños que la ANFP reprueba, fueron realizados por los mismos hinchas que se identifican por la opción del Apruebo”, explicó la parlamentaria.

Asimismo, destacó que “no es un diseño mío, sino más bien un esfuerzo ciudadano, que me pidieron difundir y lo hice en mi cuenta personal. Ante la molestia expresada he decidido bajarlo”.

