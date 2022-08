Mónica Rincón y Gaspar Rivas protagonizaron un duro intercambio a través de Twitter, luego de un comentario de la periodista con el autoproclamado “Bukele Chileno”.

Recordemos que el diputado del Partido de la Gente anunció un proyecto que prioriza la prisión preventiva para los detenidos por delitos violentos.

En ese contexto, Rivas se autoproclamó como el “Bukele Chileno”, en alusión al presidente de El Salvador, quien ha liderado una polémica campaña de detenciones contra pandilleros.

No obstante, su alusión al mandatario fue duramente cuestionada por la profesional en CNN Prime.

“Seguramente él encuentra que es un piropo aquello”, criticó Rincón, quien agregó que “incluso, aunque sea impopular decirlo, incluso los delincuentes tienen que ser respetados en sus garantías”.

“Más que un sheriff, necesitamos seriedad de los parlamentarios y que trabajen bien, todos, de izquierda a derecha”, fustigó.

Su comentario fue rechazado por el diputado Rivas, quien a través de Twitter respondió al video de la profesional subido por otra cuenta.

“Con mucho agrado le cedo a@tv_monica la causa por el respeto de las garantías de los delincuentes Yo me quedo con la causa por los derechos de los millones de chilenos honestos hartos de los delincuentes”, sostuvo.

“Los derechos de víctimas se respetan mejor en un Estado de Derecho, trabajando con seriedad en buenas leyes (para eso fue elegido) y no autodeclarándose sheriff”, respondió por su parte Rincón.

“Para eso tenemos carabineros. Claro que es más populista no respetar los DDHH”, agregó.

No distorsione mis palabras diputado. Los derechos de víctimas se respetan mejor en un Estado de Derecho, trabajando con seriedad en buenas leyes (para eso fue elegido) y no autodeclarándose sheriff. Para eso tenemos carabineros.

