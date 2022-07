Carabineros anunció que Isabella Panes Proboste se graduó de la Escuela de Formación. Con esto, la institución cuenta con su primera funcionaria trans egresada del recinto.

El hito ocurrió ayer, con la graduación de 22 asistentes de oficina, que desempeñarán funciones administrativas en apoyo a las labores operativas desplegadas.

Así, Panes cumple uno de sus sueños, formar parte de Carabineros. “Un logro que la llena de orgullo, satisfacción y felicidad”, indicaron desde la institución en un comunicado.

Su historia se conoció a fines de junio: oriunda de Laja, Isabella siempre se identificó como mujer, por lo cual vivió episodios de discriminación durante su infancia y juventud.

“Laja es un lugar muy conservador, así que en mi infancia lo pasé súper mal”, dijo en una entrevista a LUN.

“Por la forma en que los padres educan a los niños (…) mis papás y hermanas siempre me protegieron, pero lo pasaba mal igual. Mi mamá tenía que ir a dejarme al colegio todos los días porque yo llegaba llorando. No quería ir, no quería entrar. Me hacían disertar y mis compañeros se reían de mi voz”, recordó.

Su proceso de transición partió a los 14 años con el consumo de hormonas, pero a los 18 recién pudo someterse a su primera cirugía cuando Chile todavía lo consideraba como “trastorno de identidad de género”.

La ceremonia de titulación fue encabezada por el general director, Ricardo Yáñez; y la directora del plantel académico, la coronel Claudia Carrasco, destacó que en esta nueva generación se han enfatizado conceptos fundamentales como diversidad, inclusión, sostenibilidad, confianza y transparencia.

“La seguridad es una tarea de todos y para su logro se requieren distintos talentos, habilidades y destrezas”, subrayó.