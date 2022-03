El diputado independiente, pero parte de la bancada republicana, Johannes Kaiser se niega a recibir dosis de refuerzo, pese a la evidencia científica.

El parlamentario también ha sido crítico con las medidas del Minsal. Esto, tras los dichos del subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, sobre la revisión de los aspectos del Plan Paso a Paso junto a expertos.

“Este país no puede seguir siendo gobernado por decretos no respaldados democráticamente por el Congreso. El MINSAL no está por sobre sobre la constitución y no puede seguir cercenando nuestros derechos a discreción”, manifestó Kaiser a través de cuenta de Twitter.

Kaiser y sus cuestionamientos hacia las vacunas

En entrevista con T13, el diputado argumentó sus cuestionamientos frente a las vacunas y pidió más debate científico y técnico.

Cabe mencionar que el último informe de efectividad de vacunas en Chile, indicó que la incidencia de casos covid en UCI es de 0,6 entre las personas con dosis de refuerzo, mientras que llega a 2,7 en quienes cuentan con el primer esquema y 5,7 para los no vacunados.

En relación a la restricciones, el youtuber indicó que estas deben ser discutidas en el Congreso, donde actualmente ejerce como diputado independiente, pero parte de la bancada republicana.

En otra publicación de Twitter del parlamentario, y a raíz de un anuncio de la aerolínea British Airways sobre el fin de las mascarilla en sus aviones, Kaiser señaló que “y nosotros todavía con bozal al aire libre (…)”.

“(…) Tiene que existir un respaldo científico y también político, no puede ser que estemos gobernados por decretos del Ministerio de Salud y cercenar los derechos fundamentales de los chilenos solamente por decreto (…)”, manifestó el parlamentario.

A esto agregó que “la Cámara está solicitando test de antígenos -cada tres días o una cosa así-, mascarilla y lo que está establecido por decreto del Ministerio de Salud y eso hace la vida bastante desagradable para serle bien honesto. No exigen Pase de Movilidad”.

“La vacuna no es obligatoria, no sé por qué es tema”

“Pero si la vacuna no es obligatoria, no pueden exigirlo, no sería legal. No puede ser demandada como un requisito para participar del proceso democrático. En Austria se cayó la vacuna obligatoria, porque el gobierno austriaco decidió -de la mano de los nuevos datos- de que no era proporcional la obligatoriedad de vacunar a la gente”, indicó Kaiser.

Así también manifestó que “hoy en día las relaciones entre los seres humanos adentro del Congreso no son tan distintas que afuera del Congreso. ¿A cuánta gente va usted y le pregunta si está vacunado?”.

“La vacuna no es obligatoria, no sé por qué es tema. Si se quiere hacer la vacuna obligatoria entonces tienen que pasar por el Congreso y tener que mostrar sus datos y explicarnos por qué es necesario. Existe -aún- una democracia en Chile”, sentenció el parlamentario independiente.

“Yo no me voy a poner la dosis de refuerzo”

Tras ser consultado sobre si se va colocar la dosis de refuerzo, el diputado Kaiser dijo que “yo no me voy a poner las dosis de refuerzo”.

“Yo tengo preexistencia, yo genero coágulos. Yo soy un grupo de riesgo a la hora de vacunarse. Yo tengo mis dos vacunas, cumplí con lo que me exigió el Estado, me dijeron que eran dos vacunas, y ahora me dicen que son tres, cuatro, o cinco o seis (…) y la verdad quién sabe cuántas más. Si la solución a que no funciona un medicamento es tomar más medicamento entonces yo quiero una mejor explicación”, argumentó el diputado.

También se le preguntó sobre si va a oficiar al Minsal desde el Congreso, Kaiser dijo que “yo puedo, por supuesto, oficiar y a través de la Comisión de Salud vamos a empezar a presionar por este tema. Pero yo quiero presionar fundamentalmente desde el punto de vista constitucional, porque, nuevamente, a mí lo que me molesta es la falta de debate científico y técnico (…)”.

“(…) La alerta sanitaria no basta para prohibirle a una persona una actividad comercial o la libre circulación o incluso, hasta cierto punto, presionarla para que se administre un medicamento que supuestamente es voluntario”, señaló Kaiser.