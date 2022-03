El exministro del Interior, Rodrigo Delgado, reveló la complicidad de los militares bolivianos con los migrantes que intentan ingresar de manera irregular a Chile.

Así lo señaló en entrevista con CNN Íntimo, donde abordó uno de los principales desafíos que debió enfrentar como titular del Interior.

Recordemos que la pasada administración de Sebastián Piñera intentó controlar el flujo de migrantes, principalmente venezolanos, a través de medidas como el Plan Colchane.

Sin embargo, ante la falta de resultado tuvieron que recurrir a un Estado de Excepción para militarizar la zona de la frontera.

En paralelo, aceleraron la aprobación de la Ley de Migraciones, que entrega más herramientas, como la reconducción de los migrantes.

Delgado acusó a Bolivia de promover la migración a Chile

En ese sentido, Delgado apuntó directamente al país altiplánico, desde donde arriban los extranjeros hacia Chile en busca de una mejor vida.

Por lo mismo, pese a reconocer el fracaso del Plan Colchane, acusó falta de colaboración por parte de La Paz.

“Bolivia no quiso colaborar nunca, a mi juicio, porque ellos son parte del problema, no de la solución”, sentenció.

“Lamentablemente, quienes trafican a los migrantes desde el lado boliviano, primero, no son castigados ni perseguidos y, muchas veces -con pruebas fehacientes- se determinó que miembros de sus policías o su ejército traspasaban la frontera con migrantes”, detalló.

“Bolivia nunca tuvo la capacidad de sentarse a la mesa y decir firmemente ‘vamos a enfrentar este tema’, porque en Bolivia están ingresando los venezolanos que vienen de Perú y a ellos les conviene económicamente porque los venezolanos se quedan y seguramente gastan ahí, hacen sus transacciones”, agregó.

“Vimos cómo muchas veces los uniformados bolivianos les avisaban a los inmigrantes venezolanos a qué hora pasar y por dónde pasar”, reveló.

Delgado: “Bolivia tiene que ponerse firme con el tráfico migrante”

Incluso, relató que las autoridades bolivianas deslizaron la posibilidad de iniciar conversaciones con el nuevo Gobierno de Boric, ante el término del periodo de Piñera, especialmente por las afinidades políticas.

De hecho, el nuevo mandatario ya anunció la intención de restablecer relaciones diplomáticas con La Paz.

“Puede ayudar, pero Bolivia tiene que ponerse firme con el tráfico migrante, cosa que hasta el día de hoy no ha hecho y a mí me da la impresión de que puede ser que no les convenga mucho porque, a lo mejor, tienen otro tipo de intereses”, sentenció Delgado.