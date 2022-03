El Presidente de la República, Gabriel Boric, criticó este domingo la presencia del exarzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, en la oración ecuménica realizada ayer en la Catedral Metropolitana.

La máxima autoridad, junto a la primera dama, Irina Karamanos, y su gabinete, encabezó un acto cultural y “cambio de mando ciudadano” en la comuna de La Pintana, donde además entregó un mensaje a la ciudadanía.

En dicha ocasión, el Mandatario señaló que “hay algo que ayer me molestó ver en la Catedral, me molestó ver al señor Ezzati, me molestó ver a gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños y niñas”.

En tanto, a propósito del acto cultural en La Pintana por el cambio de mando, subrayó que “cuando tenemos esta sensación de complicidad con los pueblos de Chile, pareciera que todo es posible”.

Además, el Mandatario agradeció “con un corazón emocionadísimo a todos los trabajadores de la cultura que han sido abandonados por el Estado. En este Gobierno serán protagonistas”.

“Tal como dijimos el viernes, vendrán tiempos muy complicados. La política tiene muchos aspectos mezquindad. Les pido que nos ayuden a no olvidar el por qué estamos acá”, añadió.

Asimismo, indicó que “tenemos que trabajar concretamente para que al final del día hayamos mejorado la calidad de vida en nuestro pueblo”.

“Somos parte de una generación que hace un par de años dijo fuerte y claro que quería cambiar las cosas”, añadió.