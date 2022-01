El presidente electo, Gabriel Boric, confirmó la noche de este domingo que ninguna de las subsecretarías de Estado será liderada por alguien de la Democracia Cristiana (DC).

En medio de las elecciones internas que sortea la Democracia Cristiana (DC) para redefinir su postura de cara al próximo gobierno, el presidente electo, Gabriel Boric, le cerró la puerta de las subsecretarías de Estado a la falange.

Boric participó este domingo por la noche del programa de análisis político Tolerancia Cero de Chilevisión.

En la instancia una de las panelistas le consultó directamente si alguna de las subsecretarías de Estado sería liderada por un militante de la DC.

Lo anterior, considerando que no hubo figuras de ese partido entre el gabinete dado a conocer este viernes.

“En las subsecretarías tampoco van a haber militantes de la Democracia Cristiana”, respondió tajantemente el magallánico.

¿Eso está zanjado… salvo que haya un cambio en el partido?, le contra-preguntaron.

“No. Es algo que nosotros ya hemos dialogado al interior de la coalición y lo comunicamos también a las presidencias de los partidos de la Convergencia Progresista y esto no se trata de una señal de desprecio ni mucho menos”, retrucó.

Asimismo, añadió que “la no inclusión que no sea lea como un desprecio. Nosotros venimos de proyectos políticos distintos. Creo que la Democracia Cristiana ha definido una posición de oposición colaborativa, tendrán que ratificarlo en su discusión interna durante las próximas semanas, pero me parece que hay que darle coherencia al gobierno”.

La DC se encuentra por estos días definiendo su nueva directiva nacional mediante elecciones internas. Este domingo, de hecho, se llevó a cabo la primera vuelta de los comicios donde ninguna de las tres listas consiguió los votos suficientes para alzarse como ganadora.

En este contexto, se espera que el próximo 6 de febrero se lleve a cabo la segunda vuelta entre las dos listas con mayor votación, fecha que deberá ser confirmada por el Tribunal Supremo del partido.