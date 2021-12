El diputado Miguel Ángel Calisto (DC) pide al Gobierno crear un IFE permanente para los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad. Por ello, presentará un proyecto de resolución en esta línea.

Explicó que la iniciativa es que se trata de un sector de la población que “que no tienen facilidad para encontrar lugares de trabajo, por ende necesitan una mirada de atención especial”.

Luego de la confirmación por parte del Gobierno de que no presentará una nueva propuesta para extender el Bono IFE Universal hasta marzo y en el marco del anuncio del proyecto de Pensión Garantizada Universal, el diputado Miguel Ángel Calisto instó al ejecutivo a crear un beneficio especial para los adultos mayores y personas en situación de discapacidad.

El parlamentario dijo que “es lamentable que no se pueda continuar con el IFE Universal, porque aún muchas familias no han podido salir de las deudas y las pérdidas que tuvieron durante los meses más duros de la pandemia. Hay personas que están en una situación crítica, como adultos mayores con pensiones miserables que apenas pueden vivir el día a día o personas en situación de discapacidad que no han podido y muchos no podrán volver a trabajar”.

Por lo anterior, consideró que es “fundamental que el Gobierno y el parlamento garanticen seguridad social, por lo que el llamado es a que se cree un beneficio para los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad, el que debiera tener carácter de complementario y permanente. Este apoyo debería ser una política pública”.

Con respecto a los montos, indicó que “la idea es que ninguna persona reciba menos del Ingreso Mínimo. Es por esto que quienes tengan pensiones básicas, puedan recibir el dinero que falta para completar los $337.000. Si una persona en situación de invalidez, por ejemplo, recibe la pensión básica de invalidez equivalente a $164.000, le podría corresponder un IFE de $173.000”.

Finalmente, Calisto afirmó que “por estos motivos, presentaré un proyecto de resolución pidiendo formalmente que el Gobierno considere la creación de este beneficio. Creo que podría ser transversal el apoyo de las demás bancadas, porque se trata de un tema muy sensible que afecta a quienes lo siguen pasando mal por la crisis sanitaria”.