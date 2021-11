La mañana de este jueves, la doctora Izkia Siches comunicó su renuncia a la presidencia del Colegio Médico para sumarse a la campaña de Gabriel Boric.

“Irme no estaba en mis planes, pero las cosas importantes nos exigen grandes desafíos, grandes sacrificios”, dijo ante la prensa.

“Por el compromiso con mi familia, nuestra Patria y también con mis pacientes no puedo quedarme al margen del momento que atraviesa nuestro país”, señaló entre lágrimas.

En relación al rol a cumplir, Izkia Siches indicó que espera reunirse en los próximos días con el abanderado de Apruebo Dignidad para ponerse a su disposición y, por ejemplo, “recorrer Chile o hacer puerta a puerta”.

“Hoy siento que todo es clarísimo. Miro la cara de mi hija y sé lo que debo hacer. Es mi deber. Camino por una ruta que nunca he pisado, por eso camino con calma porque no me mueve el miedo, el temor, sino que la esperanza”, complementó.

Oriunda de Arica y residente de Maipú por años, Siches se transformó en mayo de 2017 en la primera mujer – y también en la persona más joven – en liderar el gremio médico.

A partir de hoy, la presidencia del Colmed quedó en manos del doctor Patricio Meza, hasta esta madrugada vicepresidente nacional del organismo.

Boric y Siches se conocieron en su etapa de líderes estudiantiles en la Universidad de Chile, donde ella se graduó de medicina y él estudió derecho.

Consultada al respecto, la profesional evadió elaborar en la posibilidad de liderar el Ministerio de Salud si Boric se hace de la piocha de O’Higgins el 11 de marzo de 2022.

Izkia Siches y factor Kast

Sin mencionarlo, Siches dio a entender en su alocución que la idea de una presidencia de José Antonio Kast la motivó a dar un paso al costado.

“Chile enfrenta un reto crucial. Hemos avanzado para construir el futuro y de pronto hay quienes han promovido el miedo y nos han dicho que en el horizonte viene tempestad, terror”, lanzó.

A su juicio, eso no es correcto. “Quiero que lo sepan y ser muy clara: no es cierto”, añadió.

En su intervención también mencionó no aprobar los intentos de “discursos de polarización” y de “personas que quieren llevarnos al odio”.

Sumado a eso, Siches aseguró que desde el retorno a la democracia Chile siempre ha “votado por la esperanza pero nunca por el miedo y esta no puede ser la ocasión”.

En la única oportunidad que lo mencionó directamente dijo: “creo que la particularidad del candidato opositor es parte del mensaje oculto del cual no me siento para nada convocada, se basa en el temor”.

Apoyos

La campaña por la segunda vuelta marcha a todo motor y el mundo político ya empezó a tomar posturas respecto de ambas cartas.

Si de tiendas se trata, el exgremialista ya cuenta con el apoyo de la UDI, Renovación Nacional, Evolopi y el PRI.

Entre las figuras se cuentan Mario Desbordes, José Piñera, Eduardo Bolsonaro y Alberto Plaza.

Por su parte, Boric ya recibió el espaldarazo del expresidente Ricardo Lagos, Pedro Pascal, Yasna Provoste y Marco Enríquez-Ominami.

De momento, la Democracia Cristiana tiene fijada una junta nacional para definir los pasos a seguir.

En tanto, el equipo de Boric se amplió y ya sumó a los economistas de centroizquierda Andrea Repetto y Roberto Zahler.

Mientras Repetto trabajó en el equipo de campaña de Michelle Bachelet en 2013, Zahler fue presidente del Banco Central entre 1991 y 1996.

Aunque por su cargo no puedo inmiscuirse en temas de política interna, la expresidenta Michelle Bachelet llegará a Chile previo a la segunda vuelta.

Una vez en el país, la alta comisionada ONU buscaría la forma de dar a entender que votará por Boric, quien podría ocupar el mismo cargo que ella ostentó dos veces, de 2006 a 2010 y de 2014 a 2018.

Lee su discurso de despedida

Lee su carta a los médicos de Chile