"Que no exista el baño de sangre": exembajador explica posibles escenarios en caso que Maduro pierda

Los ojos de todo casi todo el mundo están puestos en Venezuela, donde este domingo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales de aquel país, lo que ha generado incertidumbre a nivel mundial respecto a sus posibles resultados. En la carrera por el sillón presidencial destacan las figuras de Nicolás Maduro, actual jefe de Estado que busca su tercera reelección; y el candidato opositor con mayor fuerza, Edmundo González.

Ante este escenario, en el Expreso Bío Bío conversamos con Samuel Fernández, exembajador y analista internacional, quien explicó que “es una incógnita todo. Absolutamente todo, el resultado, la reacción, en cualquiera de los casos”.

“Sigue siendo trascendental como elección, porque hay que ponerla en el contexto de qué va a suceder, y que no es en los últimos días, sino que de muchísimo más alcance. Sabemos que los candidatos de oposición al regimen de Maduro han sido descartados”, agregó.

En la misma línea, comentó que “Edmundo González ha logrado sortear muchísimos problemas”. Asimismo, apuntó a que “por el lado de Maduro ha habido una evolución, que la toma de posesión del poder del regimen ha sido cada día mayor”.

Por otro lado, Fernández apuntó a que la elección “sabemos que se hace con un sistema electrónico muy sofisticado, de los más modernos del mundo, sin embargo, en el resultado final de la elección no hay un conteo mesa a mesa, ni se va dando resultados parciales (…) Ahí es donde está la duda”.

“Ahí es donde se puede, según la sospecha de los opositores, manipular”, continuó.

“Hay una sensación de triunfo”

El experto internacional también sostuvo que en esta elección “por primera vez, hay una mayor concentración de la oposición”, a diferencia de las anteriores, cuando “la oposición normalmente estaba muy dividida”.

En ese sentido, aseguró que en la oposición a Maduro “hay una sensación de triunfo mucho más generalizada, y las encuestas de afuera, porque no hay encuestas internas, dan por una ventaja de al menos 20 puntos de diferencia, en el caso de Edmundo González”.

En caso de que González se quede con la elección presidencial, Samuel Fernández comentó que “la única manera sería que efectivamente los pronósticos de mayoría sean enormes y se den. Y esos pronósticos hagan que cualquier maniobra, o lo que sea, o intento de no reconocimiento, tenga un rechazo también mayoritario. Ahí se abre una compuerta que no podemos saber”, respecto a cómo reaccionaría la ciudadanía ante el escenario recién mencionado.

“No olvidemos que en la primera elección del parlamento ganó la oposición y obtuvo la mayoría, pero fue disuelto reemplazado por otro. Entonces, siempre hay una posibilidad de que haya una maniobra que deje esto en evidencia”, agregó.

“Espero que no exista el baño de sangre”

Por su parte, en caso de que Nicolás Maduro pierda el poder, el exembajador se preguntó si el jefe de Estado venezolano “¿tendrá un plan B? Para irse a algún país, reconociendo la derrota”.

“Si no hay negociación y se queda en Venezuela, no cabe ninguna duda de que si hay un triunfo y se hace efectivo, va a ser juzgado, eso puede ser muy complicado para Maduro”, continuó.

También, el experto siguió sosteniendo la dificultades que tendría el regimen para no reconocer la derrota, en caso de perder la elecciones en Venezuela.

“He visto una evolución en Latinoamérica respecto del regimen, porque aliados tuvo y los sigue teniendo, algunos incondicionales (Cuba y Nicaragua) (…) Pero cuidado con otros partidarios, Lula cambió, se quedó en la línea correcta y no avala un fraude. El resto de Latinoamérica no está tan proclive a aceptar cualquier resultado y de cualquier manera”, dijo.

A ello se le suma la presión internacional por las distintas acusaciones que mantiene Nicolás Maduro en los distintos órganos internacional en diversas materias.

De esta manera, abordó la posible reacción que podría tener Nicolás Maduro, ante cualquier resultado, ya que existiría “una tendencia a ganar a como de lugar. Ahí está el tema. Masa v/s la reacción del gobierno de mantenerse ¿Qué hay entremedio? Eso no sé, espero que no exista el baño de sangre”.

“Sería tremendo y eso no se lo aceptaría la comunidad internacional, para absolutamente nadie”, añadió Samuel Fernández.

