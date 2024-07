El presidente de Estados Unidos (EE.UU), Joe Biden, celebró este viernes la detención en Texas de Ismael ‘El Mayo’ Zambada; y de Joaquín Guzmán López (uno de los hijos del Chapo Guzmán), por significar un golpe a la cúpula del cartel de Sinaloa, que describió como “una de las empresas más mortales del mundo”.

Ambos líderes narcotraficantes fueron detenidos el jueves en un operativo en un pequeño aeródromo cercano a El Paso (Texas) y serán imputados por fabricación de drogas y manejo de redes de narcotráfico.

“Demasiadas vidas de nuestros ciudadanos se han perdido ante el azote del fentanilo. Demasiadas familias se han roto y están sufriendo por esta droga destructiva. Mi administración continuará haciendo todo lo posible para que los narcotraficantes rindan cuentas y para salvar las vidas de los estadounidenses”, destacó Biden.

“Quiero alabar el trabajo de nuestros funcionarios del orden, quienes ejecutaron este arresto, por su continuado trabajo para que el cártel de Sinaloa se enfrente a la Justicia“, aseguró el mandatario, quien también valoró el trabajo de la policía en su cuenta de X.

Yesterday, @TheJusticeDept arrested Ismael Zambada Garcia and Joaquin Guzman Lopez, two alleged leaders of the Sinaloa Cartel known for moving fentanyl into the U.S.

I commend law enforcement for making these arrests and their work to bring Sinaloa Cartel leaders to justice.

— President Biden (@POTUS) July 26, 2024