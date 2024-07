Céline Dion regresa a los escenarios con épica presentación en apertura de los JJ.OO de París 2024

La cantante canadiense Céline Dion reapareció para cantar en público en el marco de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La artista había permanecido alejada de los escenarios desde que fue diagnosticada con Síndrome de la Persona Rígida en 2022. Se trata de una enfermedad neurológica que afecta al sistema nervioso central, produciendo rigidez muscular progresiva y espasmos.

El épico regreso de Céline al espectáculo se venía especulando desde hace varios días, puesto que la cantante se encontraba en París días previos a la apertura del evento deportivo.

La ceremonia se llevó a cabo en el río Sena y alrededores, pasando por diferentes lugares emblemáticos de la ciudad de París.

Dion finalmente cerró la inauguración e interpretó en francés la canción Hymne à l’amour (El himno del amor), reconocida pieza musical de la cantante francesa Edith Piaf.

Por su esperada presentación recibió una serie de elogios, donde incluso se sumó Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá. El mandatario posteó sus felicitaciones en la red social X (Twitter).

“Céline Dion es un ícono canadiense, un talento increíble y superó muchas cosas para estar allí esta noche. Es genial verte cantar de nuevo“, escribió.

A proud Quebecer from Charlemagne is on stage at the Opening Ceremony!

@celinedion is a Canadian icon, an incredible talent, and she overcame a lot to be there tonight.

Céline, it’s great to see you singing again.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 26, 2024