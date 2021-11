El exministro y economista José Piñera -hermano del presidente Sebastián Piñera- se refirió a la ventaja obtenida por José Antonio Kast sobre Gabriel Boric. Dijo que espera que en el balotaje se derrote “al campeón del comunismo”.

“Gran triunfo de la libertad en Chile. Un campeón del modelo de libre mercado y un hombre de paz, José Antonio Kast, gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales”, redactó en inglés a través de su cuenta de Twitter.

A renglón seguido indicó que (Kast) “ahora debería derrotar al campeón del comunismo, Gabriel Boric”.

Lo anterior, opinó en la red social, “sería el ‘Tercer Milagro Chileno"” (el primer milagro para ciertos sectores se produjo con la implementación de reformas económicas pro libre mercado, en los años 70 y 80. El segundo milagro fue cuando se impulsaron medidas para sortear la crisis de 1982).

Great triumph of Liberty in Chile. A champion of the free market model and a man of peace, José Antonio KAST, wins the first round of the presidential elections. Now he should defeat the champion of communism, Gabriel BORIC. It would be the "Third Chilean Miracle". Viva Chile✌️🇨🇱 pic.twitter.com/kZPZTXKiKt

— José Piñera🗽 (@josepinera_en) November 22, 2021