Las diputadas oficialistas celebraron la reciente decisión del Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando, que decretó la prisión preventiva para Eduardo Macaya, condenado por abuso sexual contra menores de edad.

La diputada Marcela Riquelme (FA) y la diputada Mercedes Bulnes (Ind-FA) expresaron su satisfacción por el fallo, resaltando la importancia de la igualdad ante la ley.

La diputada Marcela Riquelme destacó que “haber utilizado privilegios para burlar la prisión preventiva, sin duda que debe ser un elemento de los que debe haber tenido en cuenta el Tribunal Oral de San Fernando para decretar hoy día la prisión preventiva para Eduardo Macaya. Él está donde debe estar todo abusador sexual en prisión preventiva y esperamos que esto sea ratificado por la Corte de Apelaciones de Rancagua“.

Por su parte, la diputada Mercedes Bulnes señaló que “en Chile no hay personas privilegiadas, la ley es y debe ser igual para todos. Que un hombre por su posición social y económica disfrute de privilegios que otras personas no pueden acceder es algo que el país exigía. Me alegro profundamente que se haya restablecido la igualdad en este caso“.

La diputada feminista Carolina Tello (FA) también se pronunció sobre la decisión a través de su cuenta de X.

La legisladora afirmó que “tras la revisión de cautelares, el tribunal decretó prisión preventiva para Eduardo Macaya. Prima con esta medida el peso de los antecedentes y protección a víctimas, especialmente en casos de abuso sexual infantil“.

Prisión preventiva para Eduardo Macaya

La medida de prisión preventiva para Eduardo Macaya fue decretada este viernes luego de que se revisaran las medidas cautelares previamente dictadas por la Corte de Apelaciones de Rancagua. Durante esta jornada, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando decidió modificar el arresto domiciliario que mantenía a Macaya fuera de prisión.

Eduardo Macaya, padre del senador y expresidente de la UDI, Javier Macaya, estaba bajo arresto domiciliario total, arraigo nacional y tenía prohibido acercarse a las víctimas y sus familias. Sin embargo, ahora deberá volver al Complejo Penitenciario a la espera de la ejecución de su sentencia, ya que hay un plazo para presentar recursos de nulidad.

El empresario de 72 años fue condenado a seis años de cárcel efectiva tras ser declarado culpable de dos delitos de abuso sexual contra menores de edad.