El excandidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, hizo un llamado a apoyar a José Antonio Kast en segunda vuelta, señalando que no quiere un gobierno de extrema izquierda.

A través de su cuenta de Twitter, Desbordes dijo que ha planteado a su partido apoyar a Kast “más allá de las diferencias públicas, lo primero es Chile”. Esto puesto que no quiere un Gobierno donde la extrema izquierda decida el destino de nuestro país.

En relación a ser parte de un eventual gobierno, dijo que eso no es tema hoy, sino que la prioridad es la elección del 19 de diciembre.

He planteado a @RNchile que debemos apoyar a @joseantoniokast . Más allá de las diferencias públicas, lo primero es Chile. No quiero 1 gob donde extrema izquierda decida el destino de nuestro país. Ser parte de un eventual gob? Eso no es tema hoy, prioridad es elección del 19.12

— Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) November 24, 2021