Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia cerraron sus campañas presidenciales con masivos actos de cara a los comicios de este domingo 28 de julio.

El actual mandatario, quien va por una nueva reelección, aseguró contar con una “nueva mayoría” que le permitirá lograr la victoria.

“Hemos constituido una nueva mayoría política, social, cultural que se va a expresar con una contundente mayoría electoral el domingo que viene”, señaló ante miles de adherentes en un acto en Caracas.

A su vez, exclamó que el chavismo se mantiene fuerte y unido, “sin una sola fisura, como un solo bloque de fuerza”, reafirmando su completa lealtad con el fallecido mandatario Hugo Chávez.

“He cumplido mi juramento de lealtad a mi comandante Hugo Chávez, no me he rendido ni me rendiré jamás ante ningún poder, soy leal al pueblo, hasta más allá de esta vida”, sostuvo.

“Mi único compromiso, después de haberme salvado de 100 atentados, es hacer grande esta Venezuela y llevarla al camino de la prosperidad, del crecimiento, del socialismo del siglo XXI”, puntualizó.

maduro_2.jpg | Acto de cierre de Nicolás Maduro Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir maduro_3.jpg | Acto de cierre de Nicolás Maduro Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir maduro_4.jpg | Acto de cierre de Nicolás Maduro Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir maduro_5.jpg | Acto de cierre de Nicolás Maduro Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir maduro.jpg | Acto de cierre de Nicolás Maduro Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir

Galería de imágenes Mira las fotos acá y haz clic para ampliar

Por su parte, González Urrutia, aspirante de la oposición que buscará sacar del poder a Maduro, realizó un masivo acto en el este de la capital venezolana.

“Ese día votaremos por la reconstrucción institucional de Venezuela, por el regreso a la patria de nuestros hijos y porque iniciemos el camino de la reconciliación”, mencionó el candidato de la principal coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

“Faltan pocas horas para el 28 de julio, con esa misma energía, con ese mismo entusiasmo, los invitamos a celebrar la jornada electoral más importante que hemos tenido”, sostuvo González Urrutia, quien estuvo acompañado de María Corina Machado.

La fundadora del movimiento político Vente Venezuela, quien fue inhabilitada para participar en las elecciones, hizo un llamnado a los votantes a participar con firmeza, organizados, con alegría, así como a llevar a familiares a su centro de votación.

edmundo_gonzalez_2.jpg | Acto de cierre de Edmundo González Urrutia Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir edmundo_gonzalez_3.jpg | Acto de cierre de Edmundo González Urrutia Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir edmundo_gonzalez_4.jpg | Acto de cierre de Edmundo González Urrutia Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir edmundo_gonzalez_5.jpg | Acto de cierre de Edmundo González Urrutia Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir edmundo_gonzalez.jpg | Acto de cierre de Edmundo González Urrutia Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir

Galería de imágenes Mira las fotos acá y haz clic para ampliar

“Vamos en familia porque este día histórico se lo vamos a contar a nuestros hijos y nietos”, enfatizó.

La campaña se ha visto marcada por denuncias de acciones del régimen de Maduro contra la oposición. De hecho, en junio pasado, la PUD acusó que el alcalde antichavista Yonnhy Liscano, en el estado de Táchira, había sido detenido, señalando además que existía una orden de captura contra el burgomaestre Rigoberto Ovallos, de la misma región.

“Esto en nada afecta el compromiso de cambio, sino por el contrario, lo consolidan”, señaló la coalición en un comunicado publicado en X.

La PUD exigió que se respete el Acuerdo de Barbados y que se otorgue libertad plena a “todos los presos políticos, porque hacer política e informar no es delito”.