Luego de que la jornada del lunes el Gobierno confirmara la renuncia de la ex ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y anunciara su reemplazo, el ex subsecretario de la cartera, Javier Naranjo, Schmidt asegurò que su salida no es para asumir ningún tipo de campaña, desmarcándose de una posible llegada al comando de José Antonio Kast, en miras a la segunda vuelta de diciembre.