En un punto de prensa realizado junto a su comité político, el presidente Sebastián Piñera felicitó a los candidatos triunfadores en esta primera vuelta presidencial y además, agradeció a los casi 7 millones de votantes que llegaron a las urnas.

“Quiero felicitar muy sinceramente a José Antonio Kast y a Gabriel Boric por haber triunfado en esta primera vuelta, lo que significa que en poco menos de un mes deberán enfrentar la elección definitiva”, partió señalando el Mandatario.

En ese contexto, el Presidente hizo un llamado explícito a la moderación de cara al balotaje que se realizará el domingo 19 de noviembre.

“Quiero pedirles sentidamente, a José Antonio Kast y a Gabriel Boric, desde el fondo del alma y con mi experiencia como presidente de Chile, que busquen los caminos de la paz y no de la violencia, los caminos de la unidad y no de la división, los caminos del diálogo y no la descalificación, los caminos de la responsabilidad y no del populismo, los caminos de la verdad y no de los engaños, los caminos de la moderación y no de la polarización”, subrayó Piñera.

Asimismo, agregó que “el futuro presidente de Chile y su gobierno deberán enfrentar enormes y exigentes desafíos, algunos de naturaleza mundial y otros de carácter nacional. Como la lucha contra el cambio climático, el combate a la pandemia del coronavirus, continuar con la vacunación masiva, proteger la seguridad de los ciudadanos, crear buenos empleos y atender y acompañar las necesidades y los sueños de las familias chilenas”.

En la misma línea, el Jefe de Estado aseguró que el futuro presidente y su gobierno va “a necesitar el aporte y la colaboración de todos los chilenos” para cumplir con esas metas.

“Sabemos que Chile necesita cambio, pero cambios con libertad, en paz y con justicia. Cambios con responsabilidad y en orden, cambios con voluntad de diálogo, colaboración y búsqueda de acuerdos, porque a pesar de todas nuestras diferencias nunca debemos olvidarnos que nos une nuestro amor por Chile”, advirtió.

De acuerdo a los resultados entregados por el Servicio Electoral, y con más del 85% de las mesas escrutadas a nivel nacional, los candidatos Kast y Boric se medirán el próximo 19 de diciembre en el balotaje presidencial.