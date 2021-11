Sebastián Sichel, candidato presidencial de Chile Podemos Más, llegó durante esta mañana a votar en el Colegio Seminario Pontificio Menor de Las Condes, en la región Metropolitana.

En medio de sus declaraciones, hizo un llamado a las personas para que vayan a sufragar, pero enfatizando en “los candidatos de una coalición que quiere ser mayoría en Chile y que quiere cambios sin violencia”.

Añadió a sus dichos que: “voten por gente moderada, no compren tanto el cuento de aquellas personas que a través del medio y la agresión espantan al otro“.

“¿Conocen a Yoda, cierto?”

Tras esto, y con gran convicción de sus palabras, el postulante al sillón presidencial dijo una frase célebre de la película Star Wars.

“Hay gran frase de Yoda. ¿Conocen a Yoda, cierto, de la Guerra de Las Galaxias? Que dice: “el miedo lleva a la angustia, la angustia lleva a la desesperanza y la desesperanza lleva al lado oscuro de la fuerza“”.

Pero la frase emitida por el candidato, se desvía de la original de uno de los grandes clásicos del cine, ya que correctamente es: Fear is the path to the dark side, fear leads to anger, anger leads to hate…

Es decir, Yoda dijo: “El miedo es el camino hacia el Lado Oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti”.