Según analistas, el caso de Karina Oliva (Comunes), no perjudicaría al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y ven un posible “beneficio” para el Partido Comunista en las elecciones senatoriales.

Gran revuelo ha causado este hecho, luego que Ciper revelara que siete militantes de su partido, entre ellos el ahora expresidente Jorge Ramírez, presentaron boletas por un total de $137 millones en labores de campaña, cuando Oliva iba como candidata a gobernadora por la región Metropolitana.

La actual candidata al Senado, era considerada una carta fuerte para quedarse con uno de los cinco escaños de la RM. Sin embargo, expertos señalaron a Emol, que la denuncia puso en duda ese favoritismo.

En esa línea, la diputada y fundadora de Comunes, Claudia Mix, dijo en el programa Podría Ser Peor conducido por Julio César Rodríguez, que “soy fundadora de Comunes y duele lo que está pasando”.

Junto a lo anterior, señaló que estas situaciones son las que se buscan evitar cuando entran a la política, y que “no se puede hacer nada con la candidatura de Karina”.

Al mismo tiempo que Oliva emitía una declaración pública, las diputadas de Comunes, Camila Rojas y Claudia Mix, presentaron una denuncia ante el Tribunal Supremo por la cuestionada rendición de cuentas de la excandidata a gobernadora metropolitana.

Además, el presidente del partido Comunes, Jorge Ramírez, anunció este miércoles su renuncia al cargo, luego de la polémica por la rendición de cuentas de la campaña a gobernadora de Oliva.

Boric por Karina Oliva

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a los más de 130 millones de pesos que rindieron los asesores y militantes de Comunes al Servel, por la campaña a la gobernación de la región Metropolitana de Karina Oliva, señalando que “una persona que está cuestionada de esa manera no cuenta con mi apoyo”.

A tres días de las elecciones, el parlamentario de Convergencia Social, hizo “un llamado a que esto se aclare, se investigue, y que nadie de Apruebo Dignidad o del Frente Amplio haga ningún tipo de defensa corporativa, porque esto se tiene que aclarar”.

“El candidato presidencial tomó la decisión correcta”

Según el académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, el diputado de Convergencia Social “tomó la decisión correcta porque una cosa es señalar que esta situación siga los cauces institucionales y otra muy distinta es tomar una decisión política, dolorosa para el candidato, pero transparente frente a la opinión pública”.

A juicio del analista político “da la sensación de que Boric con esta declaración y con esta decisión sale fortalecido de esta crisis, y por lo tanto, da un golpe de timón muy significativo mostrando tolerancia cero a este tipo de situaciones”.

El director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, indicó que “eso efectivamente puede ser un factor que influya en que el electorado más bien sensible a estos temas, electorado centennials (nacidos después de 1996) y que se mueve mucho por lo que se dice en redes sociales, es un segmento que puede cambiar su decisión de voto y trasladarlo de Karina Oliva a algunos de los otros candidatos o candidatas que compiten con ella (…) y seguir muy de cerca lo que les plantea Gabriel Boric que es quitarle derechamente el apoyo a esta candidata”.

“Golpe duro”

“No puede haber enriquecimiento con platas públicas, y en eso quiero ser absolutamente claro. A mí me parece que cuestiones de estas características son inaceptables, en ese sentido nosotros no vamos a trepidar hacia ningún tipo de defensa corporativa. Aunque sea en la vereda del frente o en la nuestra, decimos es inaceptable, no lo vamos a tolerar”, dijo Boric esta mañana desde un punto de prensa en Lo Espejo.

Ante este hecho, Lisa Zanotti, investigadora postdoctoral de la Universidad Diego Portales e investigadora adjunta del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), comentó que “no creo que Gabriel Boric saldrá inevitablemente perjudicado desde el punto de vista electoral por la situación, pero seguramente a nivel de imagen es un golpe especialmente duro para su sector no necesariamente porque se trate de un ilícito, pero por la desilusión que podría crear”.

¿Los votos se irían al PC?

Los analistas coinciden en que el Partido Comunista sería el más beneficiado, con sus candidatos Guillermo Teillier (actual diputado) y la ex ministra Claudia Pascual.

También podría favorecer a Sebastián Depolo, quien se encuentra en la lista de Revolución Democrática.

Moreno dijo que “hay que recordar que para ser electa senadora, la suma de los votos de la lista importa mucho y dentro de la lista el partido que logre concentrar mayor votación, podría permitir acceder a un escaño en el Senado”.

“El Partido Comunista lleva dos candidatos, Teillier y Pascual y por lo tanto allí están sumando votos, y si se desploma de alguna manera la candidatura del Karina Oliva, el PC podría verse beneficiado porque probablemente es el partido más organizado, con mayor infraestructura y puede concentrar en sí mismo una votación dura”, señaló el experto de la Universidad Central.

Por otro lado, Morales subrayó que “lo más probable es que si es que Oliva no resulta electa, el cupo quede en manos del PC, porque los votos de Oliva y Depolo suman a la lista total y si es que a lista total por ejemplo, le corresponde un escaño, ese escaño va para el partido que consiguió más votos, si es que el partido que consiguió más votos es el PC, entonces debemos identificar a la candidatura mayoritaria dentro del PC que puede ser Teillier o Pascual”.

“Apruebo Dignidad está en un equilibrio frágil, en el sentido de que teóricamente la fuerza del PC más lo votos que había obtenido Oliva en la elección de gobernadores auguraban la posibilidad de alcanzar dos escaños”, concluyó el experto.