El senador de la UDI, Claudio Alvarado, abordó las razones de su apoyo al candidato republicano José Anotnio Kast, en desmedro del candidato oficialista Sebastián Sichel y repasó los errores que le han hecho bajar en las encuestas al abanderado de Chile Podemos Más.

“Es una decisión absolutamente personal” afirmó el ex ministro de Piñera, quien aseguró que tras realizar una crítica constructiva a la campaña de Sichel, recibió una respuesta “soberbia”.

En ese sentido, dijo no ser el único que ha hecho una llamado de atención al manejo de la candidatura de el ex presidente del Banco Estado. “En los últimos días distintas personas han señalado de que hubo un error en el enfoque de la campaña y creo que deben de escuchar con atención lo que muchos señalan“.

Según Alvarado, el punto de quiebre han sido los ataques de Sichel a Kast, a quien catalogó como un “vecino” de Chile Podemos Más.

“En lo personal cuando veo que un candidato se dedica a atacar a su vecino que es mas cercano en la idea y no afronta el debate con la centro izquierda yo creo que es la gota que colma el vaso”, declaró.

Apoyo a Kast

“No me sentí identificado con una campaña en la cual no considera a los partidos de la coalición, no los integra“, dijo el parlamentario para justificar su apoyo a al candidato republicano.

Según el senador, “Kast representa las ideas de centro derecha, expone con convicción y con fuerza sus ideales y en ese sentido hay una trayectoria de larga data donde hemos trabajado juntos, nos conocemos y me da confianza“.

Respecto a sus dichos en una entrevista el pasado fin de semana, donde aseguró que “el corazón y el alma de Chile Vamos están con Kast”, el representante de Chiloé en el Senado aclaró que “las personas que simpatizan con nuestras ideas, ven en Kast un candidato con mucha más fuerza, mucha más decisión”.

Finalmente y en relación a su voto en segunda vuelta, Claudio Alvarado dijo que “una cosa que incomoda y molesta es que el propio Sebastián Sichel, de manera permanente, ha reiterado que no le dan garantías o no están las condiciones para apoyar a Kast”.

Por eso el senador afirmó que votará por el presidenciable del Partido Republicano en una segunda vuelta, ya que no quiere “ser parte de esa indecisión e incertidumbre”.