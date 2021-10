El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, criticó una entrevista realizada por el medio The Clinic a su padrastro, Saúl Iglesias, en la cual asegura que muchas de las historias contadas sobre su niñez son una “realidad disfrazada”.

Según el exministro de Desarrollo Social, se trata de “una persona con antecedentes penales, que en la publicación normaliza la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, el abandono y maltrato a menores de edad, y que la abierta tergiversación y difusión inescrupulosa produce un daño irreparable a mi familia y seres queridos”.

“Es una publicación malintencionada, que no alcanza los estándares éticos mínimos y de rigor periodístico. La publicación no es una información de interés público; es un ataque artero, falaz y personal a un candidato, y no lo voy a tolerar. No todo vale en política”, agregó la carta oficialista.

Cabe recordar que Sichel ha relatado episodios difíciles de su infancia, que involucran carencias, presencia de alcohol en su hogar y maltrato hacia su madre.

En ese sentido, afirmó que lo que hizo The Clinic es una tragedia para las mujeres y la política, daña a inocentes y revictimizar a quienes han sido vulnerados en sus derechos.

Por ello, dice que que está “analizando las acciones legales para defender a mi familia, a quienes amo y he cuidado toda mi vida. (…) Un violentador anda suelto, y abusivamente, un medio ha decidido tatar de lavar su imagen con objetivos políticos”.

En concreto, Saúl Iglesias comentó que “yo leí las entrevistas que él daba, pero lo pasé por alto, porque no era algo que me doliera tanto. Ahora a uno como que le duele que digan esas cosas que no son verdad”.

“Él siempre comió, siempre estaba preocupado de él, de que no le faltara la leche, que no le faltara nada. ¿Dónde estaba su papá en ese momento? ¿Dónde estaba el papá de Sichel cuando tenía que mudarlo?”, añadió.

Sobre los episodios de violencia hacia la madre de Sichel, Ana María Ramírez, aseveró que “digamos que quizás alguna vez (la haya golpeado), claro. Pero no en el sentido de que yo le pasaba pegando”.

Finalmente, manifestó que “estoy feliz que él ya se sienta realizado, que él se sienta feliz con lo que hizo, porque yo lo acogí cuando chico, cuando estuvo más solo, cuando estuvo sin su padre que no lo quiso reconocer”.