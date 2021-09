En el día después del anuncio del ingreso de una Ley Corta de Pensiones de parte del Gobierno, diputados de Renovación Nacional anunciaron apoyos al proyecto del cuarto retiro y precisaron que su estado de "reflexión" será definido en la discusión en particular. En la oposición insisten en que el proyecto del Ejecutivo va por "caminos paralelos" al cuarto retiro, aunque aún no termina la elaboración de indicaciones que anunció el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, el diputado Gabriel Boric.

Una frase que se ha repetido mucho esta mañana en el Congreso Nacional, es que el anuncio de una Ley Corta de Pensiones presentada desde Europa por el presidente Sebastián Piñera, no va a mover la aguja de los apoyos del proyecto del cuarto retiro del 10%.

Diputados de oposición aseguran la tramitación que ambos proyectos van a correr por caminos separados, postura que también está siendo apoyada por parlamentarios oficialistas.

Incluso, algunos adelantaron su apoyo al proyecto del cuarto retiro, como Frank Sauerbaum y Eduardo Durán, de Renovación Nacional.

“Castigo” a los díscolos

De hecho, a pesar que no quiso relevar mayores detalles, Durán acusó haber recibido amenazas por su postura.

La idea de un posible “castigo” a los parlamentarios díscolos se ha instalado con fuerza desde ayer lunes, con medidas como por ejemplo restándoles minutos de la franja televisiva de cara a las elecciones parlamentarias.

En todo caso, no hay un consenso sobre esta “sanción”. Al respecto, el diputado Andrés Longton dijo que no habrá instrucciones de partido, mientras que su par de Evópoli, Luciano Cruz Coke, ironizó asegurando que el Congreso no es un “jardín infantil”.

Presidenciables presentan propuestas

El diputado y candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, anunció hace días que están elaborando indicaciones, como por ejemplo que el cuarto retiro constituya renta.

Esto último ha generado un importante debate transversal entre los parlamentarios, dado que implicaría el pago de impuestos.

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió extensamente a una serie de propuestas en su eventual administración, donde se incluye la presentación de un proyecto de ley que limite la cantidad de temas que pueden legislar los parlamentarios en época de campaña electoral.

Pero también, el abanderado oficialista criticó duramente los dichos del presidente de la comisión de Hacienda, el diputado Marcos Ilabaca, quien aseguró que el anuncio de ley corta de pensiones era un “chiste”.

Quien fue crítico con el Gobierno, fue el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien acusó a La Moneda de no ser capaz de ordenar a sus diputados.

Pero también, fustigó no haber dado prioridad a una reforma real de pensiones, habiéndose conformado con una ley corta.

Hasta eso del mediodía de este martes, el proyecto de ley corta de pensiones aún no había sido ingresado al Congreso, mientras que para este miércoles se inicia la discusión del cuarto retiro del 10% en la Cámara de Diputados.