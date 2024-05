Cuatro heridos tras represión de protesta de trabajadores estatales en Aeropuerto de Córdoba donde llegó presidente argentino Javier Milei para actos por la Revolución de Mayo. Sindicato ATE bloqueó acceso y declaró “persona non grata” a Milei por medidas de gobierno. Gendarmería reprimió protesta dejando heridos, uno hospitalizado. ATE denuncia violencia institucional y defiende derechos constitucionales. Manifestantes pretendían visibilizar reclamos con humo, pancartas y cánticos. Presidente fue trasladado en helicóptero al acto oficial. Policía de Córdoba dispersó a manifestantes con balas de goma y gases. Rechazo a Milei crece con “papafritazo” como protesta ante su llegada.

Cuatro personas resultaron heridas este sábado luego de que la Policía reprimiera una protesta de trabajadores estatales que bloqueaba la entrada al Aeropuerto Internacional de Córdoba al que llegó el presidente argentino, Javier Milei, para encabezar los actos por la Revolución de Mayo.

El sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante un corte de ruta al acceso del aeropuerto cordobés y declaró “persona non grata” a Milei en la provincia en repudio por el cierre de organismos públicos, privatización de empresas estatales y despidos de empleados.

Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) reprimieron la protesta con uniformados antimotines dejando cuatro heridos, de los cuales uno se encuentra internado, según informaron desde ATE en un comunicado.

“Esto es violencia institucional. No podemos naturalizar lo que está pasando. Estamos ejerciendo de manera pacífica nuestros derechos constitucionales. Están utilizando la fuerza de seguridad de una manera que pone en riesgo la democracia. Tienen que tener claro que si pretenden infundirnos miedo, temor y disciplinarnos, no lo van a lograr”, dijo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El objetivo de la manifestación, mediante el humo de neumáticos quemados, pancartas y cánticos, era visibilizar los reclamos de un plan de lucha que el sindicato ha puesto en marcha en todo el país y planeó desde principios de este mes.

“En esta Argentina no hay plata para comprar comida, remedios, pero para lo único que hay plata es para reprimir. Está quedando claro que el modelo de país que quieren no pasa sin represión. En ese país no entramos los trabajadores y jubilados con una vida digna”, agregó Aguiar en el documento.

Ante la protesta a la salida del aeropuerto, Milei fue trasladado en helicóptero hasta el centro de la ciudad provincial para dirigir el acto oficial por los 214 años del primer gobierno patrio bajo un ‘Cabildo Abierto’.

Luego de que la GNA despejara la ruta, la columna de manifestantes del sindicato intentó llegar hasta el acto pero fueron interceptados por la Policía de Córdoba, que utilizó balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta, según indicó el gremio.

El rechazo a la visita del presidente ultraliberal ya venía sumando adeptos durante las vísperas al acto oficial, cuando un grupo de ciudadanos en Córdoba organizó un “papafritazo” como protesta ante su llegada.

La idea surgió a raíz de una anécdota contada por el periodista argentino Ernesto Tenembaum sobre que supuestamente el presidente tendría fobia a las papas fritas por ser alérgico.