El candidato de Chile Vamos a la próxima elección presidencial, Sebastián Sichel, le recordó a su contendor, Gabriel Boric, que no tiene título universitario, en medio de una polémica que se generó este sábado en redes sociales.

Todo comenzó con lo señalado por la economista y asesora de Sichel, Paola Assael, quien en una entrevista con The Clinic indicó que el Partido Comunista no dejaría gobernar a Boric.

“Boric no se puede librar del PC. Por muy encantador que sea, por muy buena onda, por muy refrescante, joven, jovial, tiene al PC que no lo va a dejar gobernar. Esa sí que es una mochila”, sostuvo Assael.

En ese contexto, el aludido candidato del paco Apruebo Dignidad decidió utilizar su cuenta de Twitter para responder, asegurando que él era libre y adjuntando una imagen con el detalle de quienes financiaron la campaña de Sichel en las primarias, junto al texto “a veces el financiamiento de la política es oscuro. Esta imagen lo aclara”.

A veces el financiamiento de la política es oscuro. Esta imagen lo aclara. pic.twitter.com/K3YZIyH70e — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 3, 2021

Aquello provocó la inmediata reacción del candidato de centroderecha, titulado en 2007 como abogado de la Universidad Católica, quien utilizó la misma red social para refregarle a Boric que nunca terminó su carrera.

“Diputado, leo su crítica y pienso que ud no se tituló y el Estado siempre le ha pagado sueldo y campaña, esa es su única experiencia, es un lujo dar sermones así. Los independientes buscamos financiamiento legal, y antes estudiamos, nos titulamos y trabajamos para salir adelante”, escribió.

Como era de esperar, Boric no tardó en responder al emplazamiento pidiéndole tranquilidad a Sichel.

“Tranquilidad candidato. Somos millones, con y sin títulos, que estamos intentando cambiar paso a paso el país que nos dejan Piñera, usted y sus financistas. Por aquí seguiremos con propuestas y transparencia para transformar Chile. Saludos!”, retrucó.

Cabe señalar que el actual diputado y aspirante a La Moneda no terminó su carrera de Derecho y no tiene la intención de hacerlo, según el mismo ha reconocido en más de una oportunidad.

“Estando en la carrera no me imaginaba ejerciendo en tribunales, litigando, qué paja. De hecho, yo no me titulé ni estoy pensando en titularme, no me quiero dedicar a ser abogado nunca”, reconoció en una la edición Nº 181 de la revista Rockaxis en 2018.