“Los talibanes no deben callar a las mujeres, deben respetar su derecho de expresar lo que opinan y lo que desean”. Ese fue parte del crudo relato que Zahra Habibi, mujer afgana residente en Chile, expuso en la Cámara de Diputadas y Diputados en el marco de la crisis política que vive su país.

A su vez, la actual estudiante de medicina en la Universidad de Chile expuso que “las mujeres siempre deben estar protegidas, y lo más importante, los talibanes deben asegurar que lo que ellos hicieron en su primer gobierno -entre 1996 y 2001- no se vuelva a repetir”.

“No más matar a mujeres con piedras, no más ejecuciones públicas, no más decapitaciones, no más mutilaciones de órganos sexuales femeninos”, añadió visiblemente emocionada en el marco de una sesión extraordinaria de la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara Baja.

Asimismo, manifestó que los talibanes “deben respetar la igualdad de derechos laborales entre hombres y mujeres”, agregando que “lo que también me han dicho muchas mujeres que debo decirlo, por favor, que los talibanes no obliguen a las mujeres a utilizar burka (…) Burka no es parte de nuestra cultura, respeten nuestra cultura”.

Tras el testimonio entregado por Zahra, la diputada Maite Orsini, presidenta de la comisión ya señalada, sostuvo que dichas palabras “nos duelen”, por lo que solicitó al Gobierno que suspenda “cualquier expulsión de personas afganas en territorio chileno, que permitan el ingreso al territorio bajo lo establecido en la ley 20.430 sobre protección a refugiados y se preste atención en la situación de mujeres y niñas afganas residentes en el territorio”.

Por su parte, su par Marisela Santibáñez aseveró que lo expuesto por la mujer “es brutal, es demoledor, porque es un relato del terror que están viviendo millones de mujeres en estos momentos en Afganistán”.

La tarde de este martes, el Presidente Sebastián Piñera confirmó la ayuda a 10 familias afganas ligadas a mujeres líderes defensoras de los Derechos Humanos.

“Chile está colaborando y ya comprometió su esfuerzo con 10 familias de mujeres que se han dedicado a defender los derechos de las mujeres en Afganistán y que se sienten amenazadas. Por eso, conjunto con una organización que se llama Front Line Defenders, ya hemos comprometido que Chile va a recibir y acoger a algunas familias afganas”, precisó el mandatario.