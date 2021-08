Heraldo Muñoz, canciller chileno durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se refirió a la crisis que atraviesa Afganistán tras el avance talibán y detalló sus vínculos con el país de Medio Oriente.

Después del atentado a las Torres Gemelas, el extimonel del PPD presidió un comité que buscaba establecer sanciones a Al Qaeda y al régimen Talibán, por lo que debió viajar a la zona para verificar la implementación de estas medidas.

“Sabemos que Osama Bin Laden había planificado ese ataque y él tenía un refugio en Afganistán. Entonces, como consecuencia, se creó un comité en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para sancionar a los grupos vinculados a Al Qaeda y a los talibanes. Eso fue después de haber sido derrotados los talibanes en Afganistán”, señaló en entrevista con Radio Bío Bío.

El viaje estuvo marcado por fuentes medidas de seguridad. Incluso, asegura que no se le permitió abordar un vuelo comercial y que debió utilizar un medio de transporte del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Llegué a Kabul, a la capital de Afganistán, y conocí a muchos de los actores que hemos escuchado durante estos últimos días. A Hamid karzai, que hoy día preside una suerte de comité de reconciliación que está conversando con los talibanes. (…) Estuve con Ashraf Ghani, el presidente que escapó, que en ese momento era ministro de Hacienda del gobierno en el año 2003″, sostuvo Muñoz.

Sobre su relación con Ghani, quien abandonó el país hace algunos días, comentó que “me dijo ‘los economistas chilenos tienen muy buen prestigio y yo quiero que me asesoren, que conversen conmigo, que estén dos o tres mese acá’. No le recomendé a nadie, pero transmití el mensaje a la Cancillería en Chile y no pasó nada”.

“Me dio la impresión de un individuo muy tecnócrata, había sido formado principalmente en occidente, había servido en el Banco Mundial y no era un político tradicional de Afganistán”, agregó.

Crisis actual de Afganistán

El exministro de Relaciones Exteriores aseguró que Afganistán es un país complejo, donde priman las etnias y el regionalismo.

“Hay mucha corrupción y denominados ‘señores de la guerra’, es decir, individuos que tienen sus propias tropas en las distintas regiones, generalmente vinculados a las distintas etnias. (…) Combina un poquito casi la edad media, una sociedad tribal, con el siglo XXI”, dijo.

Además, apunta a Estados Unidos y dice que “ha sido un gran fracaso” de este país “en términos políticos y comunicacionales”, lo que traído una gran crisis humanitaria.

“Los informes de inteligencia nos decían que los talibanes capturarían la capital en tres meses y se demoraron días, horas de hecho. Básicamente, porque el ejército afgano, en el que Estados Unidos invirtió 88 mil millones de dólares, no combatió. Eso significó que los talibanes, al no tener resistencia, todo se apresuró”, aseveró.

En esa línea, expresó que “Estados Unidos no tenía planes alternativos para implementar de manera rápida y hemos visto el caos que ha sucedido. Es un costo muy fuerte para la administración del presidente Biden, pese a que esto lo negoció Trump”.

“Lo único que consiguió a cambio es una promesa un poquito etérea, de que Afganistán no será un santuario para Al Qaeda y el Estado Islámico”, añadió con respecto a la negociación del exmandatario estadounidense.

Sobre los próximos pasos de la comunidad internacional, Heraldo Muñoz afirmó que “el acento tiene que ser humanitario, se salvar vidas y proteger los derechos de las mujeres, de las niñas y niños. Todos conocimos las imágenes terribles de cuando gobernó el Talibán entre 1996 y 2001″.

“No está claro que este vaya a ser un gobierno de los talibanes moderados y quizá la única cosa que hay que subrayar es que Afganistán cambió durante 20 años, cuando las mujeres tuvieron por lo menos la libertad de salir a la calle sin la burka, empezaron a ir a la universidad y empezaron a trabajar (…) A esa gente hay que ayudarla”, dijo.