El último miércoles un representante del pueblo selknam intervino ante la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, asegurando que el “Estado no nos reconoce, nos niega y se ríe de nosotros”.

“El nombre de mi abuelo era Koshpai, y fue cambiado por Carmelo. Ingresó a la misión en 1899, junto a su madre y tres de sus hermanos. Habitaron la misión con cerca de mil indígenas, en su mayoría selknam y nuestros hermanos kaweshqar. Su hermano Julio, Camilo y Juana, junto a su madre, fueron parte de los 25 que sobrevivieron al genocidio. Una vez que abandonó la misión en 1911 es entregado a una familia de colonos. Mi apellido Chogue es de origen francés. Siempre se me preguntó en el colegio de donde era mi apellido, de donde era yo, y yo siempre dije que era un selknam, un ona”, comenzó la intervención de José Vásquez Chogue ante la Convención.

Además de recordar la historia de su familia, Vásquez Chogue aseguró que en el colegio siempre le dijeron que los “selknam están muertos”, lo que resulta doloroso para los descendientes de los pueblos originarios.

“Siempre escuché en el colegio, y lo escucharon los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos de Carmelo, que los selknam estamos muertos. Es muy doloroso, porque también nuestras familias abandonan esta tierra escuchando que estamos muertos”, sostuvo.

En la misma línea, criticó que el Estado no los reconoce como un pueblo, pese a que han ayudado a levantar este país.

“Es difícil decir quién soy porque este Estado no nos reconoce. No puedo decir quién soy con la frente en alto. Quisiéramos caminar libre. Hemos crecido junto a ustedes, hemos caminado, trabajado, levantando también este país, pero este Estado no nos reconoce, nos niega y se ríe de nosotros”, añadió.

Vásquez Chogue hizo un llamado a las autoridades a reconocer a los selknam como un pueblo vivo y que se realicen los estudios, para determinar la descendencia de este pueblo originario.