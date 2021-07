El Servel publicó un comunicado este lunes dónde llamó a los ciudadanos, que no pudieron votar en las Primarias 2021 porque desconocía que están inscritos en algún partido político.

Durante la jornada del domingo, algunos ciudadanos denunciaron que no pudieron votar en las primarias, pues aparecían inscritas en partidos políticos que no participaron del proceso, asegurando también que no recordaban haber afiliado a alguna colectividad.

“En caso de desconocer la afiliación política con que aparezca en el señalado Certificado podrá interponer un reclamo en el sitio web de Servel, https://reclamos.servel.cl/, utilizando la Clave Única o adjuntando copia de su cédula de identidad”, señala un documento del organismo electoral.

De esta forma, el Servel indicó que se pueden presentar reclamos a través de Clave Única y con la cédula de identidad, donde en caso de que se desconozcan la firma o den cuenta de un documento falso, los antecedentes se remitirán al Ministerio Público.

“Una vez ingresado su reclamo, se remitirá copia del formulario o documento que dio origen a su incorporación en el Registro General de Afiliados a Partidos Políticos a la Dirección Regional correspondiente a su domicilio electoral”, dice el comunicado del Servel.

“Luego de ello, deberá concurrir a la Dirección Regional para su reconocimiento, o se dará por terminada la gestión. En caso contrario, si se desconoce la firma o el documento fuese falso, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público para su correspondiente investigación”, añade el servicio.