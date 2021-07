Durante la tarde de este viernes Ernesto Llaituil Pezoa (26 años), hijo del líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, murió en medio de un enfrentamiento armado entre encapuchados y Carabineros en Carahue, región de La Araucanía, en un predio forestal.

Según los antecedentes, hasta el sitio llegó una camioneta con encapuchados armados disparando, instancia donde resultó herido un trabajador.

Carabineros, quienes se encontraban cerca del lugar, repelieron dicho ataque utilizando sus armas de servicio. En medio de la situación Ernesto Llaitul fue herido y murió en dicho punto.

Sobre el hecho se refirió el precandidato presidencial frenteamplista, Gabriel Boric (CS), quien manifestó a través de sus redes sociales: “Han asesinado a Ernesto Llaitul. Esta situación es gravísima y la indignación nos desborda pero no paraliza. Nos ponemos a disposición de la familia y comunidades, a quienes manifestamos nuestra solidaridad. No más militarización! No permitiremos impunidad”.

En tanto, su par en las primarias, Daniel Jadue (PC), señaló que “otra vida de un joven mapuche se lleva la violencia instalada en el Wallmapu. Militarización e impunidad sistemática, permiten lo de hoy en Carahue. Exigimos inmediata aclaración y justicia plena. Chile debe estar alerta. ¡No olvidar caso Huracán y Catrillanca!”.

La muerte de Llaitul fue confirmada por el dirigente Mijael Carbone Queipul, de la Alianza Territorial Mapuche, quien dio cuenta de la “caída de nuestro hermano en combate Ernesto Llaitul, hijo de Héctor Llaitul”.