La oposición anunció un proyecto de ley para asegurar que los feriantes reciban el Bono Pyme, tras una interpretación del Gobierno —en voz del ministro de Economía, Lucas Palacios— que los dejaría fuera. La controversia se instaló en el Congreso Nacional por la situación de los feriantes en relación al proyecto que entrega bonos directos a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Durante la jornada de este martes Palacios indicó que varios feriantes podrían quedar fuera de los beneficiados debido a que el proyecto de ley contempla a los feriantes que son micro empresarios.

Lo anterior se traduce en que para obtener dichos beneficios se necesita inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, lo que dejaría a muchos fuera por ser informales.

Fue el ministro Lucas Palacios el que señaló: “(…) Esto no significa que le podría llegar exactamente a todos los grupos, porque habían algunos grupos que funcionaban en la informalidad y para ello nosotros habíamos generado un plan de formalización para poder ayudarlos también con recursos a la vena, un programa simplificado que lo tenemos diseñado, dentro de los cuales estaban también las ferias libres”.

“Resulta que a las ferias libres, tenemos aproximadamente en Chile 1.150 ferias, de los cuales confluyen tres tipos de personas que trabajan en las ferias, tres tipos de calidades jurídicas”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que “están los que tienen permiso municipal y son formales, es decir, están inscritos en primera categoría, que era el origen y el destino de esta ley; están aquellos que tienen permiso municipal y no están inscritos en primera categoría, desde ese punto de vista no son empresas, no son pymes; y están, por otro lado, los ‘coleros’ que no tienen ninguno de los dos”.

“Yo expliqué esta situación y dije que nosotros teníamos la disposición de buscar una solución para que formalizándose aquellas, aquellos feriantes que no tuvieran iniciación de actividades, pero tuvieran permiso municipal, nosotros poder apoyarlos y para eso teníamos herramientas a través de Sercotec”, adujo.

Dicha interpretación generó reacciones diversas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputadas y Diputados. En la Cámara Alta parlamentarios opositores señalaron que llama la atención dicha posición del Gobierno.

Por ejemplo, la senadora Ximena Rincón (DC) indicó que “no se entiende esta interpretación que se ha hecho por parte del Ministerio de Economía. Hoy fue tema de hecho en la comisión unida de Trabajo y Hacienda (…), y se pidió al Ejecutivo que aclarara esta interpretación errónea a juicio de los legisladores, de lo que se había discutido y aprobado en el Parlamento”.

Al respecto, la senadora del Partido Por la Democracia y ex presidenta del Senado, Adriana Muñoz, ya señaló que presentará un proyecto de ley interpretativo para incluir a los feriantes informales. Sobre dicho texto, ya fue informado en la Sala del Senado.

En palabras de la senadora PPD, “el Gobierno intenta desconocer lo que se aprobó en el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y de esta manera está dando una interpretación posterior a la indicación que el propio Gobierno patrocinó a solicitud nuestra acá en el Senado”.

“Yo presenté hoy junto a la presidenta del Senado, el presidente de la comisión de Economía, al senador Guillier y al senador Latorre, un proyecto de ley interpretativa que significa que vamos a buscar (…) dejar claramente establecido aquello que ya aprobamos, que los feriantes que trabajan con permiso municipal, igualmente van a ser beneficiados por la ley propyme, sin tener que entrar en un programa Sercotec, como ha dicho el ministerio, sin tener que formalizarse”, explicó.