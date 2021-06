El diputado del Partido Socialista (PS), Jaime Tohá (83), anunció que no irá a la reelección por el distrito 20, que corresponde a la provincia de Concepción, más Lota.

Así lo confirmó en exclusiva a BioBioChile, el exintendente de la región del Bío Bío, quien aseguró que “cuando postulé y asumí lo hice por un periodo y lo que hago ahora es confirmar aquello”.

Tohá fue ministro de Agricultura durante la última parte del gobierno de Salvador Allende y uno de los últimos políticos activos de la Unidad Popular.

“Esta decisión significa el término de mi vida política, no partidaria, pero sí contingente”, precisó.

Tras esta determinación, orientará sus esfuerzos para implementar un centro o un lugar de encuentro del pensamiento socialista democrático en la zona.

“La idea es concretar conversaciones, diálogos y conferencias sobre los grandes desafíos del socialismo democrático chileno para la época que viene. No de la contingencia, sino los grandes desafíos del mundo y del país y cómo el socialismo debe ser fundamental para enfrentar esos desafíos”, destaca a BBCL.

¿Su reemplazo?

En cuanto a quien podría ser su eventual reemplazante para postular por el cargo, destaca que “uno de los propósitos que tuve cuando me sumé a esta tarea fue contribuir a la renovación del partido y me autopropuse identificar gente joven, hombres y mujeres, que compartieran la visión del socialismo democrático y la responsabilidad que tiene para los desafíos que vienen en Chile”.

En ese sentido, Tohá destaca que los está alentando a que compitan para la elección de consejeros regionales y de diputado. “De inscribirse, contarán con mi apoyo”, destaca.

En cuanto a la elección senatorial, que este año el Bío Bío elige a 3 senadores, el diputado socialista dijo que ya tiene “un favorito”.

“Le he dado mi apoyo y he conversado con el diputado Manuel Monsalve para el Senado. En el entendido que tenemos tres candidatos, Manuel, Clemira Pacheco y Gastón Saavedra, a los cuales conozco por décadas y es un lujo, para un partido, tener a tres candidatos con sus características”, añade.

“Me parece que los desafíos que va a tener el Parlamento en los años próximos van a ser de tal complejidad y van a exigir experiencia, mirada en perspectiva, capacidad de diálogo, de construir acuerdos, que me parece que Manuel Monsalve, con todo lo que le he visto como jefe de bancada y ahora como coordinador de la campaña de Paula Narváez, me llevan al convencimiento que es la persona apropiada”, declara Tohá.

Respecto de la decisión del diputado José Miguel Ortiz (DC), quien con 8 periodos y más de 30 años en la Cámara Baja, decidió competir por un cupo al Senado, también por el Bío Bío, el socialista dice que “tengo la mejor opinión de José Miguel Ortiz, la tremenda contribución que ha hecho durante sus periodos en la Cámara de Diputados y está en su pleno derecho a competir”.

“Le deseo la mejor de las suertes”, afirma.

Sobre la presidencial, Jaime Tohá asegura que la centro izquierda se perfilará con la mejor opción a La Moneda, “en la medida que lleguemos a la segunda vuelta, es casi seguro que será electa la candidata que represente a la Unidad Constituyente, que en este caso, por supuesto, apoyo a Paula Narváez”.

Trayectoria

Jaime Tohá es hermano del exministro de Educación José Tohá, quien fue ministro de Interior y Defensa en el gobierno del Presidente, Salvador Allende, y murió a poco andar la dictadura del general Augusto Pinochet, luego de haber sido detenido y torturado.

El diputado Tohá también fue ministro de Agricultura en el mismo gobierno de la Unidad Popular.

Además, fue ministro en las carteras de Energía (1990) y de Economía (1993-1994), durante el gobierno de Patricio Aylwin. Luego, presidió diversas empresas del Estado, como la Empresa Eléctrica Colbún (1994-1997), Empresa Nacional del Carbón (Enacar) (1997-1998), Empresa Portuaria de Chile (Emporchi) y Empresa Portuaria Valparaíso (1998). Entre el 1 de agosto de 1998 y el 11 de marzo de 2000, fue ministro de Obras Públicas en la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

En la década de 2000, se desempeñó como intendente de la Región del Biobío en dos momentos 2000-2006, durante el periodo de Ricardo Lagos, y 2008-2010, en el gobierno de la presidenta Bachelet.

Suma también un cargo como embajador en Cuba, entre 2007 y 2008.

Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, fue nombrado miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional.

En septiembre de ese año fue designado presidente del Consejo Directivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y, entre 2014 y 2017, es además designado Coordinador Nacional del Programa de Desarrollo Zonas de Rezago.

Ahora resolvió su futuro, fuera de la política contingente. Lo anunció aquí, dice, y es una decisión “a firme”.