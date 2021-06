El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, se refirió en el Palacio de La Moneda al proyecto que busca reinstaurar el voto obligatorio. Recordemos que el proyecto fue aprobado durante la jornada de este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Al respecto, Ossa señaló que la postura del Gobierno es que “cualquier reforma constitucional se haga con un cierto grado de tiempo para evaluar si estamos reaccionando como clase política a un determinado resultado electoral”.

El jefe de la cartera señaló también que la discusión se tiene que dar en caso de que la intención real sea invertir el paradigma de lo que se espera de los deberes electorales. “Si ese es el escenario, no se tiene que dilatar la discusión”, señaló.

Asimismo, Ossa llamó a no actuar con calculadora electoral y también llamó a meditar lo que se está realizando en torno a la iniciativa.

“Había algunas diferencias, nos preocupan todavía algunos aspectos del proyecto. No es algo muy común tener inscripción automática y voto obligatorio. En consecuencia, el llamado es a ver si existiría alguna posibilidad de instaurar mecanismos de desinscripción”, sostuvo.

En esa línea, señaló que no existe una sanción aparejada “a quienes no cumplan con lo que se busca ahora que sea un deber de votación. En ese sentido, no quisiéramos que exista una reforma constitucional, una ley, en definitiva, electoral, que sea de papel”.

“Si de verdad lo que se busca es nuevamente cambiar el paradigma sobre si ir a votar es un deber, entonces tenemos que hacerlo bien, tenemos que pensarlo bien, hay tiempo todavía en el Senado, así que la invitación es a no hacer las cosas tan rápido”, declaró.

De igual forma, comprendió la cercanía de las elecciones, pero, sin embargo, señaló que “como Gobierno vamos a estar siempre oyendo las opiniones, principalmente de Chile Vamos, que en esta materia, tienen algunas legítimas diferencias”.

“Nosotros lo primero que queremos ver es cuál es el ambiente en el Senado, en el sentido de qué es lo que se busca. ¿Se busca un voto obligatorio de verdad?, ¿se busca una reforma constitucional que después no sepamos bien cómo se implementan leyes especiales?, ¿lo que se busca es sólo una señal?”, adujo.

Sobre lo mismo, indicó que “en la medida que vayamos recogiendo las distintas opiniones, por supuesto, partiendo por las de Chile Vamos, naturalmente el Gobierno va a optar la posición que corresponda”.

“Lo que sí celebramos es que los principales defectos de este proyecto fueron subsanados. Nos parecía una discriminación muy poco entendible, sobre todo pensando en que no se puede esperar que una persona mayor de 75 años, u otra que tenga algún grado de discapacidad, no tenga que cumplir un deber. Nos parecía que ser modificado y así se hizo”, explicó.