El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la eventual extensión del Estado de Excepción Constitucional que vence a fines de este mes.

En medio de una actividad en La Reina, Bellolio abordó las criticas que han sido emanadas desde Chile Vamos, específicamente desde Unión Demócrata Independiente.

Dicho partido no ve con buenos ojos el retroceso de toda la región Metropolitana a Fase 1 de cuarentena, lo que ha condicionado el apoyo al Estado de Excepción Constitucional.

El personero de Gobierno señaló que la percepción en algunos casos puede ser correcta, pero en otros no, de hecho, los datos muestran que cuando hay cuarentenas, puede bajar entre un 26%, 30%, 35% la movilidad, es menos que en los primeros momentos de cuarentena, obvio, porque hay una fatiga pandémica, lo entendemos, pero eso no quiere decir que las cuarentenas no funcionen”. Asimismo, agregó que la vacunación seguirá siendo impulsada e insistida desde el Ejecutivo, sin embargo, por ahora no se podrán relajar las medidas.

El vocero aclaró que únicamente son las medidas sanitarias las que justifican las cuarentenas. Sobre lo mismo, indicó: “Estamos hasta el tope en las camas UCI”.

“Todas las medidas que se han tomado se hacen poniendo por delante la salud de las personas, el debate sobre si se mantiene o no el Estado de excepción, es uno que se va a tener que dar en el Congreso, en el caso de que el Gobierno decida hacer aquello”, sostuvo.

Asimismo, precisó que para la discusión anterior sobre la extensión habían personeros opositores “que nos decían ‘mire no vamos a renovar el estado de excepción’. Sin el estado de excepción no se pueden poner cuarentenas comunales, por ejemplo, solamente con alertas sanitarias se pueden hacer cuarentenas individuales, es decir, una persona que está contagiada, es contacto estrecho o caso sospechoso, pero no se podrían hacer cuarentenas comunales”.

“Los parlamentarios tienen que decirnos cuáles son las otras formas en que ellos creen que se puede aplacar la mayor cantidad de contagios. Por supuesto que eso tiene que ver con la circulación del virus, obvio, y por ello estamos vacunando, pero también con seguir las medidas sanitarias”, adujo.

“Entendemos la molestia, pero pedimos paciencia”, señaló el personero del Ministerio Secretaría General de Gobierno. “La ciencia funciona, las vacunas funcionan, pero siempre y cuando existan medidas de cuidado que acompañen lo anterior”, añadió.