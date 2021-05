Un intenso intercambio de declaraciones protagonizaron este martes el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, con el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, por una serie de dudas que han surdido respecto del actuar de las Fuerzas Armadas.

El cuestionario elaborado por Brito se centró en el seguimiento y espionaje del Ejército a la jueza Romy Rutherford y a periodistas que investigan casos de corrupción en esa institución, como Mauricio Weibel.

A esto sumó las labores de resguardo del orden público de las Fuerzas Armadas, especialmente en La Araucanía, y los comunicados emitidos por la parodia que se realizó en el programa Políticamente Incorrecto de La Red, que podrían transgredir el principio de no deliberación.

Sobre las labores de resguardo del orden público, el parlamentario de oposición aseguró que “estamos advirtiendo de un camino sin vuelta atrás, en el cual el Gobierno está utilizando a las FFAA para asuntos de orden interno y de seguridad pública, cuestiones que no les competen”.

El titular de Defensa, por su parte, replicó asegurando que “casi todos los gobiernos desde el año noventa en adelante, en algún minuto, no por gusto, sino que por necesidad, han declarado en un país que permanentemente es azotado por la naturaleza y por cosas que ni siquiera podíamos pensar, como el caso de la pandemia, en algún momento han hecho uso de las disposiciones constitucionales que establece la legislación vigente para los efectos de incorporar a las Fuerzas Armadas a la labor en caso de catástrofe y pandemia”.

Respecto al polémico caso de espionaje, el secretario de Estado ironizó, asegurando que todo se hizo “de acuerdo a la ley”.

“Cuando vi que dentro de las consultas que se harían, pensé que usted se había equivocado de gobierno o de ministro”, señaló con sarcasmo.

“Estas intervenciones telefónicas se hicieron en el gobierno pasado, en 2017. Además el exministro Alberto Espina y el suscrito hemos sido citados siete veces entre la Comisión de Defensa y la Comisión de Inteligencia, donde el presidente de la comisión a la fecha, Osvaldo Urrutia, a la salida de la sesión, que es secreta, declaró que este tema se había hecho en el 2017 y que se había hecho de acuerdo a la ley”, respondió.

“Además el ministro de la Corte de Apelaciones, que es el que tiene que autorizar de acuerdo a la ley, manifestó que no había sido engañado y que él había dado la autorización respectiva. Creo que el gobierno lo que más ha recomendado y pedido en materia de transparencia, es que se denuncien estas irregularidades y mal uso de los recursos del Estado”, añadió Prokurica.

Respecto a la “Operación W”, que espió al periodista Mauricio Weibel por parte de efectivos del Ejército tras la publicación de un libro que revelaba la corrupción en mando castrense, aseveró que es algo que se investigó, desligándose de alguna responsabilidad.

“El libro del periodista que usted menciona, a los cuales estas personas fueron investigadas, salió en 2016. Además quiero informarle que quienes hicieron mal uso de la Ley Reservada del Cobre, fueron procesados y están en este minuto cumpliendo esa sanción. Así que no hay irregularidad que haya quedado sin investigación”, puntualizó.

Por último, el ministro fue consultado sobre la publicación de comunicados por parte del Ejército replicando a la parodia realizada en televisión, lo que a juicio de Brito “han ido generando mayor polarización y menor cohesión en un momento en el cual el país se necesita unir más que nunca”.

“Creo que las declaraciones emitidas por las Fuerzas Armadas no constituyen deliberación, porque resulta esencial entender que la no deliberación está muy relacionada con el deber de obediencia al poder civil. Y estas declaraciones de las que yo puedo emitir opinión en mi cargo, todas fueron emitidas con la aprobación y autorización de este ministro. No ha habido una decisión de las Fuerzas Armadas en contra de la autoridad civil”, sentenció.

Luego de la interpelación se votó un proyecto de resolución sobre las conclusiones de la Cámara, para fijar un precedente sobre el rol del Ministerio de Defensa en cada uno de estos temas. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por un voto.