El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, se refirió este martes a la crisis de su partido, tras el magro resultado en las elecciones de constituyentes, y las complicaciones para proclamar a Ximena Rincón como candidata presidencial, ante la irrupción de la senadora Yasna Provoste.

En entrevista con Expreso Bío Bío Bío, Chahín defendió la candidatura de Rincón e indicó que es la única postulante de la DC y que no debe ser comparada con Provoste, quien hasta el momento no ha expresado intención de competir en la carrera presidencial.



“Hay una sola candidata y va a ser imposible que nuestra candidata pueda desarrollar su candidatura, si se sigue instalando una comparación con alguien que no es candidata. Nuestra única candidata es Ximena Rincón”, indicó.

“El acuerdo del Consejo Nacional es ratificar a la única candidata que tenemos. No vamos a seguir afectando a la única candidatura que es Ximena Rincón, colocando un manto de dudas sobre ella, frente a un tremendo liderazgo de Yasna Provoste, que ha dicho hasta el cansancio que no es candidata presidencial”, agregó.

En la misma línea, se refirió a la petición de Rincón de no ser inscrita en primarias legales y optar por competir en otra fórmula, como primarias convencionales.

“No puede ser un dogma el procedimiento, si en definitiva no están las condiciones para tener unas primarias los suficientemente amplias, también ella está disponible, para una alternativa distinta para elegir a la candidata que pueda aunar esta fuerza política”, sostuvo.

Sobre participar en una primaria amplia de la oposición con el Frente Amplio y el Partido Comunista, indicó que han existido diferencias con el PC, porque en la DC creen en la vía institucional para impulsar cambios.

“Para tener una primaria, debemos tener un pacto de gobierno, que tenga muy claro los objetivos políticos, nosotros creemos que este es un momento donde debemos fortalecer la institución democrática y desde ese punto de vista queremos un compromiso de todas las fuerzas políticas, de que la vía institucional es la vía para impulsar los cambios”, comentó.



“Ahí hemos tenido diferencia con el Partido Comunista, la hemos tenido cuando ellos votaron en contra de legislar el proceso constituyente, no quisieron participar del acuerdo del 15 de noviembre, no han querido participar en el diálogo de mínimos comunes”, puntualizó.

