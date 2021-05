El diputado Gabriel Boric llegó este martes al Servel para ratificar su precandidatura presidencial, tras reunir las firmas para que su partido, Convergencia Social, se constituya a nivel nacional.

En la ocasión, Boric valoró los resultados positivos de la Lista Apruebo Dignidad (FA + PC), confirmando que competirá en primarias contra Daniel Jadue y que esperan incluir al PS, el único partido de la ex Concertación que tuvo un buen resultado.

“En conjunto con Daniel Jadue, hemos dicho permanentemente que vamos a ir a una primara y algunos querían excluirnos, lo decía el PPD (…) Ojalá el Partido Socialista, ellos tuvieron un muy buen resultado con 15 convencionales, ojalá sean parte del proceso de cambio y ojalá estar en la primaria con ellos”, señaló.

En la misma línea, indicó que no haría comentarios sobre partidos o listas que no obtuvieron los resultados que esperaban e hizo un llamado a que los miraran con respeto.

“Sería muy fácil tratar de hacer leña del árbol caído, pero yo espero que nos miren con respeto, porque nosotros con respeto vamos a mirar a los que no tuvieron el resultado que esperaban”, sostuvo.

“Ellos nos han excluido”



Boric no sólo abrió las puertas al PS para una primaria, sino también a la Lista del Pueblo, que se convirtió en la tercera fuerza de la constituyente con 27 escaños logrados, para ser parte de la primaria.

“A nuestra lista Apruebo Dignidad, a las de independientes, a la Lista del Pueblo y a Independientes no neutrales, hay que preguntarles qué opinan ellos sobre este proceso de primarias, me parece importante que la alianza no sea sólo con siglas de partidos, sino también con ese mundo que emerge como un nuevo actor”, comentó.

“Quienes querían excluirnos de esta primaria va, les decimos que esta primaria va. Si hay más que quieran participar, bienvenidos sean. Ojalá el Partido Socialista también se sume a esta unidad por las transformaciones en serio”, añadió.

Al ser consultado sobre incluir al PPD y a la Democracia Cristiana en una primaria, indicó que estos partidos los han excluidos.

“Ellos nos han excluido permanentemente, son ellos los que tienen que responder esa pregunta”, indicó.