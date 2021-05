En las afueras del Mall Plaza La Serena se realizó la reconstitución de escena en la investigación contra el capitán del Ejército, José Faúndez Sepúlveda, quien está formalizado por el homicidio consumado del estudiante ecuatoriano Romario Veloz. Además, se le imputan los delitos de homicidio frustrado y violencia innecesaria.

Al oficial de la institución castrense se le acusa de ordenar los disparos que provocaron la muerte del joven al interior del establecimiento comercial el 20 de octubre de 2019, en el marco del denominado estallido social.

Por otra parte, según las indagaciones del Ministerio Público, la decisión de Faúndez ocasionó que otras dos personas resultaran con lesiones que fueron catalogadas como graves.

Cabe recordar que el capitán del Ejército se encuentra activo y, actualmente, está con la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue ratificada el pasado 3 de mayo.

“El hecho de que los manifestantes se estaban dispersando luego de los primeros disparos a fogueo, implica que no había riesgo para la vida y la integridad física, de manera que continuar con los disparos no era ya necesario, sobre todo considerando que no se podía confiar razonablemente de en qué momento se comenzaría a descargar municiones reales”, señaló Claudio Ayala, juez de garantía de La Serena, en aquella instancia.

“Luego del primer lesionado y la seguidilla de disparos, tuvo al menos seis o siete minutos para darse cuenta y ordenar el cese al fuego, no obstante lo cual decide dar una segunda orden de fuego”, agregó.